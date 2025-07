Filadelfia celebra la sua identità con il libro di Foca Accetta: “Città della Fraterna Dilezione”

Martedì 8 agosto 2023, alle ore 19:00, in Piazza Carmine a Filadelfia, si terrà la presentazione del libro di Foca Accetta dal titolo “Filadelfia – Città della Fraterna Dilezione”. L’evento, promosso dal Comune di Filadelfia, dall’Istituzione Comunale Castelmonardo e dalla Biblioteca Comunale, sarà un momento di approfondimento culturale e riflessione sull’identità storica e sociale della città.

Il volume di Accetta intende valorizzare l’anima profonda del territorio, esaltandone i valori fondanti di solidarietà e coesione. Un omaggio sentito a una comunità che si riconosce nella “fraterna dilezione”, espressione che richiama la vocazione all’accoglienza e al legame sociale che da sempre contraddistingue Filadelfia.

Dopo i saluti istituzionali di Anna Bartucca, sindaco di Filadelfia, Mariarosa Anello, presidente della Biblioteca Comunale, e Giuseppe Serraino, presidente dell’Istituzione Castelmonardo, il pubblico avrà l’occasione di ascoltare l’autore dialogare con due voci autorevoli: Elisa Chiriano, docente e conduttrice radiofonica, e Franco Gallo, avvocato.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di promozione culturale e valorizzazione del patrimonio identitario locale, sostenuto anche dalla casa editrice Libritalia Edizioni.

La serata si preannuncia come un’occasione preziosa per riscoprire il senso più autentico dell’appartenenza e per riflettere sulla funzione aggregativa della cultura nei territori.