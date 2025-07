Dora Romano ospite d’eccezione a “Notizie Oggi” su Canale Italia: l’annuncio emozionato di Massimo Martire

Sarà un appuntamento imperdibile quello del 23 agosto, in diretta nazionale su Canale Italia, durante il programma “Notizie Oggi”. A darne notizia è Massimo Martire, giornalista e conduttore della trasmissione, che ha espresso tutto il suo entusiasmo in una dichiarazione carica di gratitudine e ammirazione. «Appuntamento il 23 agosto in diretta alle ore 08:30. Sono felicissimo di avere ospite Dora Romano, felice e onorato di impreziosire il mio programma con una grande attrice. Non vedo l’ora!»

Un’anticipazione che ha già creato attesa tra i telespettatori e gli appassionati del grande schermo. Dora Romano, attrice affermata e molto amata dal pubblico, sarà protagonista di un’intervista speciale che promette emozioni, riflessioni e uno sguardo sulla sua carriera e sui progetti futuri.

Massimo Martire, da sempre attento a valorizzare figure di spicco del panorama culturale italiano, accoglie così una delle interpreti più intense e versatili del nostro tempo, nota per i suoi ruoli teatrali, cinematografici e televisivi.

L’incontro in diretta si preannuncia come uno dei momenti più alti della programmazione estiva del canale, in grado di coniugare informazione, cultura e grande spettacolo.