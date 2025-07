“Siamo stati dinosauri” di Linn: un inno all’amore fraterno

Linn presenta “Siamo stati dinosauri”, un brano che offre uno sguardo affettuoso e nostalgico sull’infanzia e sulle persone che, più di ogni altra, riescono a comprendere i nostri sentimenti. Dedicato a suo fratello Federico, questo singolo diventa un omaggio all’amore fraterno, una riflessione sincera sull’importanza di quelle relazioni familiari che arricchiscono la nostra vita con un semplice, ma potente sguardo di comprensione.

Il tuo nuovo singolo è appena uscito! Qual è la storia dietro questa canzone e cosa rappresenta per te?

Ho scritto questo brano come dedica ad una delle persone più importanti della mia vita: mio fratello!

Volevo spezzare un po’ la catena dei brani malinconici che hanno caratterizzato le ultime uscite e portare qualcosa di più dolce e sentito.

Il testo sembra molto profondo e ricco di emozioni. È nato da un’esperienza personale? Qual è il messaggio che vuoi trasmettere?

Come anticipavo, il brano è stato scritto per mio fratello e parla in maniera dolce del nostro rapporto, con un briciolo di malinconia nel rivivere il nostro percorso di vita!

Hai sperimentato con nuovi suoni o approcci nella produzione di questa canzone? Com’è stato il lavoro in studio?

In studio con il produttore abbiamo dovuto trovare un arrangiamento che potesse dare continuità ed amalgamarsi perfettamente al resto del progetto, ma che nel frattempo potesse anche conferire un’atmosfera più “tenera” rispetto ai brani precedenti.

Penso che Marco Marra abbia fatto un ottimo lavoro in questo!

Quali emozioni speri che il pubblico provi ascoltando questa canzone?

Vorrei che agli ascoltatori venissero subito in mente le persone più importanti della loro vita e spero possano rivivere durante l’ascolto i momenti più dolci di sempre!

Questo singolo è il primo passo verso un progetto più ampio? Cosa ci possiamo aspettare da te nei prossimi mesi?

Al momento mi sto concentrando sulla produzione di singoli, non ho ancora un album in mente tra i progetti ma sicuramente ci saranno diversi live! A proposito: ci vediamo a Vietri sul mare il 20-21-22 di Agosto!