Al via l’evento dell’anno: “La più bella – Tratti di bellezza in Terra di Sicilia… nel mondo!!!”

Tutto pronto per l’evento dell’anno: il concorso “La più bella – Tratti di bellezza in Terra di Sicilia … nel mondo!!!”, nato nel 1998, da un’idea di Mario Privitera, Direttore Artistico/Patron del concorso.

E’ in assoluto un’opportunità unica per le giovani donne siciliane di mettersi in gioco, mostrare la propria personalità e competere in un ambiente positivo e stimolante. Sono attese concorrenti da tutta la Sicilia e anche dal resto d’Italia e dall’estero, confermando il prestigio e la popolarità di questo evento. Un vero successo, molte, infatti, le iscritte per questa 27esima edizione, che conferma l’entusiasmo e l’interesse per uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della bellezza siciliana.

L’evento culminerà quest’anno, al Teatro del Masci di Palermo. La Finalissima si terrà sabato 2 agosto 2025, dove tutte le concorrenti selezionate, avranno l’opportunità di mostrare il proprio talento e la propria bellezza, per conquistare l’ambito titolo che rappresenterà la bellezza siciliana. I nomi degli ospiti d’onore e della giuria, che si preannuncia di altissimo livello, sono ancora avvolti nel mistero e saranno svelati prossimamente.

Una delle novità più significative di questa edizione è il premio per la prima classificata e, potenzialmente, anche per altre tra le prime posizioni: un contratto di produzione televisiva con “SROFILM”. La casa di produzione girerà un film in Sicilia alla fine dell’estate, con uscita prevista nel periodo natalizio. Questo film, intitolato “Strade Assassine”, avrà un forte impatto sociale, puntando a sensibilizzare e a commemorare le vittime della strada.

La giuria sarà composta da personalità autorevoli del settore. Durante lo spettacolo, ci saranno vari momenti di intrattenimento con esibizioni di danza, musica e cabaret. Non mancherà un momento di alta cultura con l’assegnazione del “Premio Siciliani si Nasce“, un riconoscimento destinato a un personaggio che si è distinto per il suo impegno nel sociale nell’anno precedente.

La conduzione è stata affidata a Valeria Lisi e Lucio Di Mauro che cura anche la comunicazione. I casting sono ancora in corso online, l’iscrizione è completamente gratuita e può essere effettuata attraverso sito ufficiale: www.lapanteraneraeventi.it.