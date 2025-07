Lucia Isone ottiene il badge dell’Università Cattolica: “Uso l’intelligenza artificiale per migliorare la scrittura e la SEO”

Lucia Isone ha recentemente conseguito il badge “Intelligenza Artificiale e Scrittura Generativa per tutti”, rilasciato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un riconoscimento che certifica le competenze acquisite nell’utilizzo pratico dell’intelligenza artificiale generativa, come ChatGPT, per ottimizzare la produzione di contenuti testuali in ambito professionale e strategico.

«È stato un corso molto concreto – spiega Isone – che mi ha permesso di apprendere come usare strumenti di AI generativa per scrivere meglio, creare contenuti più efficaci e lavorare in modo più strategico».

Le nuove competenze stanno già trovando applicazione nel lavoro quotidiano, in particolare nella SEO per ecommerce, nella redazione di schede prodotto, testi per siti web e articoli di blog. «L’obiettivo – sottolinea – è migliorare la visibilità dei contenuti online e aumentare le conversioni».

Lucia Isone si dice disponibile a condividere la propria esperienza con chi desidera sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale nella creazione di contenuti digitali ottimizzati.

Il certificato ufficiale è consultabile a questo link:

https://lifelonglearning.unicatt.it/uploads/cattolica/generated_certificates/1c174e25075ca2634f1920f497b316bbb29772f2.html