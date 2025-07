Perugia. Il professor Paolo Carbone annuncia una special issue su AI e misure: “Opportunità per chi fa ricerca nel settore”

È firmato dal professor Paolo Carbone, Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Perugia, l’annuncio del lancio di una nuova special issue dedicata all’intelligenza artificiale e alle misure, promossa da una delle riviste scientifiche internazionali di cui è editor in chief.

“Una delle riviste di cui sono editor in chief ha appena lanciato una special issue su AI e misure. È un’opportunità per chi si occupa di ricerca in questo settore”, ha dichiarato Carbone, sottolineando il valore strategico dell’iniziativa per il mondo accademico e scientifico.

La call for papers si inserisce nel dibattito attuale su come l’intelligenza artificiale stia rivoluzionando i metodi di misura, la strumentazione e l’interpretazione dei dati nei campi dell’ingegneria, della fisica, delle bioscienze e non solo. La special issue punta a raccogliere contributi originali, sperimentali o teorici, che mettano in luce l’interazione tra tecniche di AI e sistemi di misura innovativi.

L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità concreta per ricercatori italiani e internazionali di condividere risultati, sperimentazioni e nuove prospettive in un ambito in continua evoluzione, favorendo la collaborazione tra accademia e industria.

Il professor Carbone è da anni impegnato nello studio delle tecniche di misura e dell’elaborazione dei segnali, con numerose pubblicazioni all’attivo. La sua attività editoriale contribuisce a rafforzare il ruolo del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Perugia nel panorama scientifico internazionale.