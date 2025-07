Due talenti verso la finale: Denise Di Giacomo e Carmine Margarita semifinalisti al contest nazionale

Due storie diverse ma unite dalla passione per la musica. Denise Di Giacomo e Carmine Margarita sono tra i semifinalisti di un importante contest nazionale, che li vede in corsa per un posto nella finalissima in programma a Napoli. Entrambi puntano a conquistare pubblico e giuria con talento, impegno e una grande voglia di emergere.

Denise Di Giacomo, voce romana con anima soul

Nata a Roma il 4 aprile 1997, Denise Di Giacomo ha coltivato fin da piccola la passione per il canto. Solo negli ultimi due anni ha deciso di trasformare quel sogno in un percorso professionale, affidandosi alla JP Vocal Studio Academy sotto la guida della vocal coach Johanna Pezone. Qui studia canto moderno da solista e fa parte del Coro Gospel dell’Academy, anch’esso diretto dalla Pezone.

Questo doppio percorso le ha permesso di affinare tecnica vocale, interpretazione, presenza scenica e capacità di lavorare in gruppo. In questi mesi ha partecipato a numerosi eventi dal vivo, sia come solista che all’interno del Coro Gospel, ottenendo ottimi riscontri e raggiungendo le fasi finali di diversi concorsi nazionali. Il suo repertorio spazia dal pop al soul, con una particolare attenzione alla vocalità espressiva. Ora guarda a Napoli con entusiasmo e sogna la finale, magari con un premio in tasca.

Carmine Margarita, il riscatto di un cantautore tenace

Classe 1990, originario di Nocera Inferiore, Carmine Margarita è un cantautore che porta sul palco non solo la sua musica ma anche la forza della sua storia personale. Da oltre tredici anni scrive e compone senza sosta, affrontando mille ostacoli, soprattutto economici. Per anni ha lavorato come custode e tuttofare in una villa, in condizioni difficili e senza contratto, pur di sostenere la sua passione.

Con sacrifici enormi è riuscito a incidere i suoi primi due dischi. Poi ha scelto di lasciare quel lavoro per dedicarsi completamente alla musica. Ha continuato a scrivere, ha pronti i brani per altri due album, ma finora non ha avuto le risorse per pubblicarli. Questo contest, per lui, rappresenta molto più di una vetrina: è un’opportunità per cambiare vita e trasformare la musica in un vero lavoro.

Denise e Carmine, pur con percorsi differenti, condividono la determinazione di chi crede nella forza della musica. E adesso il palco di Napoli potrebbe segnare per entrambi l’inizio di una nuova fase.