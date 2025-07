Freedom racconta la Montagna Spaccata di Gaeta: fede, mistero e natura in prima serata su Rete4

Una leggenda che affonda le radici nel Vangelo, un luogo che unisce spiritualità e natura, una storia che resiste al tempo. È la Montagna Spaccata di Gaeta la protagonista della nuova puntata di Freedom – Oltre il confine, in onda domenica su Rete4.

Secondo la tradizione, nel momento in cui Gesù spirò sulla croce, la terra tremò in segno di lutto. La scossa, così potente da farsi sentire a centinaia di chilometri di distanza, raggiunse anche la costa laziale, aprendo tre fenditure profonde in un promontorio roccioso affacciato sul mare. Quelle spaccature, simbolo della Trinità, plasmarono per sempre il volto del Monte Orlando, dando origine a uno dei luoghi più suggestivi e carichi di spiritualità d’Italia.

La troupe di Freedom, guidata da Roberto Giacobbo, ha visitato il santuario costruito proprio su quel monte, a circa 150 metri sul livello del mare. Da lì si domina l’intero Golfo di Gaeta, tra grotte, crepacci e panorami mozzafiato. Ma è soprattutto la carica simbolica e devozionale del sito a colpire i visitatori: la Montagna Spaccata non è solo una meraviglia geologica, ma anche un luogo di pellegrinaggio e raccoglimento, dove fede e natura si fondono in un silenzioso abbraccio.

Nel corso della puntata verranno ricostruite le origini della leggenda, esplorati gli aspetti scientifici delle fratture nella roccia e raccontate le testimonianze che, nei secoli, hanno alimentato la devozione popolare. Un viaggio tra storia, mistero e bellezza che Freedom propone ancora una volta al grande pubblico.

Appuntamento dunque a domenica in prima serata su Rete4, per lasciarsi trasportare alla scoperta della Montagna Spaccata di Gaeta: uno di quei luoghi dove la terra sembra davvero aver parlato il linguaggio del cielo.