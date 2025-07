Adeguamento GDPR: perché oggi è fondamentale mettere in regola il proprio sito web (senza complicarsi la vita)

di Lucia Isone – Partner Bronze Certificata iubenda

Nel dinamico mondo digitale attuale, possedere un sito web o un’app significa anche assumersi responsabilità legali nei confronti degli utenti, in particolare in merito alla gestione dei dati personali. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) , in vigore in tutta l’Unione Europea, impone precisi obblighi a chiunque raccolga, conservi o tratti informazioni personali.

Non si tratta solo di grandi aziende: anche il sito web di un libero professionista, un blog con moduli di contatto o un piccolo e-commerce rientrano nel perimetro normativo. E il mancato rispetto può comportare sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo globale, come previsto dall’ art. 83 del GDPR .

Gli errori più frequenti sono tanto comuni quanto gravi: cookie banner assenti o mal configurati, privacy policy generiche o incomplete, mancanza di tracciamento dei consensi, moduli senza le opportune informative. Elementi spesso sottovalutati, ma che costituiscono una violazione della normativa.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha intensificato negli ultimi anni l’attività ispettiva, con particolare attenzione ai siti italiani che raccolgono dati senza trasparenza o senza consenso valido. Per aiutare a comprendere meglio il quadro normativo, è disponibile la guida ufficiale all’applicazione del GDPR .

Adeguarsi non significa semplicemente scaricare un modello precompilato. Le informative devono essere su misura, adattate al proprio progetto digitale, e aggiornate nel tempo in base alle normative. Documenti generici o copiati non solo non sono validi, ma rischiano di esporre il titolare del trattamento a responsabilità legali.

Per semplificare l’intero processo, negli ultimi anni si sono sviluppati strumenti evoluti come iubenda , piattaforma italiana che offre soluzioni legali integrate per la conformità online. La sua forza risiede nella combinazione di competenza legale e precisione tecnica, con aggiornamenti automatici e moduli personalizzabili per qualsiasi tipo di sito o app.

Quando è obbligatorio per un sito web adeguarsi al GDPR?

In pratica, nella stragrande maggioranza dei casi è necessario adeguarsi. Il GDPR si applica a qualsiasi attività online che raccolga dati personali, anche solo tramite un modulo di contatto o l’iscrizione a una newsletter. Se il sito riceve visite da utenti che si trovano in Brasile o California, si applicano anche normative come la LGPD e il CCPA, che impongono obblighi simili in materia di trasparenza e gestione del consenso.

Anche l’utilizzo di strumenti comuni come Google Analytics, mappe interattive, o video embeddati (ad esempio da YouTube) comporta la necessità di mostrare un’informativa completa e di raccogliere un consenso valido prima dell’attivazione dei cookie.

Adeguarsi non è più solo una tutela contro le sanzioni: è un gesto di responsabilità e credibilità verso i propri utenti, che oggi sono sempre più consapevoli dei loro diritti digitali.

Ogni sito o app deve:

l Fornire una Privacy Policy chiara, completa e personalizzata

l Mostrare una Cookie Policy che descriva tecnologie e terze parti

l Attivare un cookie banner alla prima visita dell’utente

l Raccogliere un consenso libero, specifico e informato

l Tenere traccia del consenso ricevuto (data, IP, modulo accettato)

l Garantire strumenti per l’esercizio dei diritti digitali

Tecnologia e competenze al servizio della conformità

Tra i professionisti attivi in questo ambito in Italia, Lucia Isone , webmaster e Partner Bronze Certificata iubenda , si occupa da anni di affiancare aziende, professionisti e attività digitali nell’adeguamento normativo dei loro progetti online. Il suo lavoro consiste nell’analizzare il sito, identificare le tecnologie utilizzate e implementare le soluzioni iubenda più adatte, sempre in conformità con il GDPR e le normative internazionali.

L’utilizzo di iubenda consente di:

l Generare documenti legali sempre aggiornati

l Mostrare cookie banner compatibili con GDPR, LGPD e CCPA

l Tracciare e archiviare le prove del consenso

l Personalizzare Termini e Condizioni in base al tipo di attività

l Implementare soluzioni di accessibilità (WayWidget)

l Gestire facilmente le richieste di utenti e autorità

Conformità come valore e vantaggio competitivo

In un contesto in cui la consapevolezza digitale cresce rapidamente, offrire strumenti chiari per la gestione della privacy può diventare un elemento distintivo anche dal punto di vista della reputazione online.

Per incentivare l’adozione di pratiche conformi e facilitare l’accesso a soluzioni professionali, iubenda ha attivato un programma dedicato ai suoi Partner Certificati, attraverso il quale è possibile offrire ai propri clienti e contatti un vantaggio economico sul primo anno di servizio.

Chi desidera avvalersi degli strumenti iubenda tramite una figura abilitata può usufruire di uno sconto esclusivo del 10% sul primo anno di abbonamento, attivabile tramite il seguente link riservato: