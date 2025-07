Villa San Giovanni. Alla Pet Academy parte il primo Centro estivo con gli animali

Attività didattiche e pet therapy per tutte le fasce di età

Parte il primo Centro estivo per bambini con la presenza di animali di tutti i tipi. Succede a Case Alte di Villa San Giovanni (RC) dove la start-up “Pet Academy” finanziata dal GAL BATIR, propone per il week end da venerdì 25 a domenica 27 luglio “Qua la zampa! Summer pet camp”. Le prime tre mattinate dalle 9,30 alle 12,30 offriranno ai bambini dai cinque anni in su, attività ludiche e ricreative, laboratori didattici e creativi, giochi a tema e di squadra, che vedono come protagonisti gli animali: dalla famiglia di asinelli alla coppia di alpaca, dai conigli ai cincillà, dai suricati al gufo delle nevi, dalle oche ai numerosi ospiti della grande voliera tropicale con stagno didattico: anatre mandarine, azavole brasiliane, quaglie cinesi, pappagalli, fagiani e tanti altri uccelli insoliti, coloratissimi e amici dei piccoli che possono entrare nella struttura e interagire con loro. E prossimamente arriveranno i fenicotteri rosa e i rapaci. Un’attività che offre interventi assistiti per la pet-therapy ma anche tante attività di aggregazione e socializzazione in natura, per giovani e adulti, per persone diversamente abili di qualunque età.

La promotrice dell’iniziativa Mary Foti, abilitata per il settore ed esperta di falconeria è orgogliosa: “Pet Academy è un angolo di paradiso immerso nel verde a pochi passi dalla città dove gruppi, famiglie e singoli possono godere della tranquillità, dello splendido panorama sullo Stretto e delle numerose attività ludico-ricreative e didattiche che si svolgono con tanti tipi di animali. Siamo tra i primi esempi in Europa a praticare pet-therapy con i volatili oltre che con i mammiferi presenti nel nostro centro. Per gli interventi assistiti ci avvaliamo di medici, veterinari e specialisti come previsto dalla normativa di settore. Con gli educatori svolgiamo quotidianamente i laboratori e le numerose attività per il Centro estivo e per le iniziative tematiche e ludiche su richiesta.

Essendo attività outdoor c’è sempre da lavorare: ma lo sguardo felice dei bambini e l’empatia che nasce con i nostri amici animali, pennuti o a quattro zampe, ci ripaga di tutte le fatiche. E’ importante oggi riuscire a distaccare i giovani e i giovanissimi, ma anche gli adulti, dal mondo virtuale dei cellulari e dalla loro dimensione che altera la percezione della realtà. Vivere una giornata all’aperto e a contatto con gli animali e con la natura, crea benessere psico-fisico, consente di riconnettersi alla realtà e a se stessi e riduce i danni provocati dall’uso smodato del web e dei social. La nostra vuole essere anche una missione culturale ed educativa, a supporto dei genitori, delle famiglie, delle scuole e, soprattutto, delle fasce deboli e fragili”.

