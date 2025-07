Dora Romano nel cast de Il Maestro, film di Andrea Di Stefano con Favino e Menichelli

Dora Romano torna sul grande schermo e lo fa con entusiasmo, annunciando la sua partecipazione a Il Maestro, il nuovo film diretto da Andrea Di Stefano che sarà presentato fuori concorso all’82ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

“Che bella notizia! Sono molto felice di far parte del cast con un personaggio molto particolare. È un film intenso”, ha dichiarato l’attrice attraverso i suoi canali social, lasciando trapelare tutta la soddisfazione per un progetto che si preannuncia carico di emozioni.

Protagonisti della pellicola sono Pierfrancesco Favino e il giovane Tiziano Menichelli. Il film promette di lasciare il segno nel panorama cinematografico italiano.

Il Maestro è una produzione Indiana Production, Indigo Film e Vision Distribution, in collaborazione con Memo Films, Sky Italia e Playtime Group. L’anteprima alla Biennale Cinema 2025 conferma le alte aspettative intorno al lavoro di Di Stefano, regista già apprezzato per i suoi precedenti progetti internazionali.

L’annuncio di Dora Romano aggiunge ulteriore curiosità intorno al film: l’attrice, nota al grande pubblico per ruoli intensi e versatili, interpreterà un personaggio “molto particolare”, come lei stessa ha anticipato. Una nuova sfida artistica per un volto che ha saputo distinguersi sul piccolo e grande schermo, e che ora si prepara a incantare anche il Lido di Venezia.