Costini è il nuovo segretario della UGL Salute Rieti: “Una sfida per cambiare e valorizzare gli operatori”

La UGL Salute di Rieti ha un nuovo segretario provinciale: si tratta di Felice “Chicco” Costini, medico di medicina generale e figura nota nel panorama sanitario e politico del territorio sabino e del Lazio. La nomina arriva in un momento di rinnovato fermento per il sindacato, reduce dal successo storico dell’elezione della sua prima RSU alla ASL di Rieti.

Medico dal 2000, Costini ha ricoperto negli anni ruoli di rilievo nella sanità reatina, tra cui medico penitenziario nel carcere locale (2018-2022) e medico di continuità assistenziale fino al 2023. Accanto alla carriera sanitaria, ha affiancato un lungo percorso politico: già presidente provinciale di Alleanza Nazionale (2000-2010), è stato assessore al Comune di Rieti (2003-2011) e tra i fondatori del Movimento Indipendenza con Gianni Alemanno.

Nel suo intervento di insediamento, Costini ha sottolineato l’urgenza di “uscire dagli schemi di potere del passato” e costruire una nuova classe dirigente capace di rispondere alle attuali sfide della sanità pubblica. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato – sarà quello di valorizzare il ruolo degli operatori sanitari, siano essi medici, infermieri o tecnici, riconoscendone il valore centrale nel sistema salute”.

Tra i temi prioritari del suo mandato: la riforma della medicina territoriale e un riequilibrio nel rapporto tra sanità pubblica e privata. “Non possiamo accettare – ha aggiunto – che la logica commerciale penalizzi la qualità dei servizi. Serve una visione nuova, fondata sul diritto alla cura e sull’accessibilità per tutti”.

Al neoeletto segretario non è mancato il sostegno della struttura nazionale. “Costini – ha commentato il segretario nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano – porta con sé una lunga esperienza professionale e una passione autentica per la giustizia sociale. Sarà, insieme al segretario provinciale Pietro Santarelli, un punto di riferimento per tutti gli operatori sanitari di Rieti”.

“Buon lavoro a Chicco e alla sua squadra – ha concluso Giuliano – nella consapevolezza che la loro azione sarà fondamentale per restituire dignità ai lavoratori del comparto e garantire ai cittadini un diritto alle cure troppo spesso negato”.