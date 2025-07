Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago: il dottor Giuseppe Pallone nuovo Ambasciatore del Drago

L’organizzazione del Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago ha annunciato ufficialmente l’adesione di un nuovo illustre Ambasciatore del Drago: si tratta del dottor Giuseppe Pallone, originario proprio di Francavilla Angitola, figura di spicco nel mondo della medicina e delle istituzioni.

Un riconoscimento che premia un’intera vita spesa al servizio della comunità, in Italia e oltre, e che valorizza le radici di un uomo che ha portato alto il nome del suo paese natale. Laureato in Medicina all’Università di Padova e specializzato in Anestesia, Pallone ha avviato la sua carriera all’Ospedale di Vibo Valentia, per poi essere chiamato a ricoprire un ruolo di grande responsabilità a Palazzo Chigi, dove ha prestato servizio come direttore medico sia durante i governi guidati da Silvio Berlusconi che con quello di Enrico Letta.

Insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica per meriti professionali e civili, ha successivamente ricevuto anche l’onorificenza di Commendatore, a coronamento di una carriera esemplare. Alla sua attività in ambito sanitario ha affiancato l’impegno civico: è stato infatti anche sindaco di Francavilla Angitola, contribuendo attivamente alla vita politica e amministrativa del territorio.

“Con Giuseppe Pallone – ha commentato il comitato organizzatore – il Premio accoglie una personalità che rappresenta l’eccellenza e l’orgoglio della nostra comunità. Un ambasciatore autentico dei valori del Drago: competenza, lealtà e spirito di servizio”.

La cerimonia ufficiale di conferimento si terrà nel corso dell’edizione 2025 del Premio, in programma nella storica cittadina calabrese.