Papa Leone XIV: “Fermare subito la barbarie della guerra” – Appello all’Angelus per la pace in Medio Oriente

“Chiedo nuovamente che si fermi subito la barbarie della guerra e che si raggiunga una risoluzione pacifica del conflitto”. È il forte monito lanciato da papa Leone XIV durante l’Angelus domenicale, con un nuovo appello accorato per la pace in Medio Oriente e, in particolare, per la drammatica situazione a Gaza.

Le parole del Pontefice arrivano all’indomani di quello che ha definito un “attacco militare” alla parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza City, evento che ha colpito profondamente la comunità cattolica e ha spinto il Papa a richiamare con forza i principi del diritto internazionale.

“All’intera comunità internazionale – ha detto il Santo Padre – rivolgo l’appello a osservare il diritto umanitario e a rispettare l’obbligo di tutela dei civili, nonché il divieto di punizione collettiva, di uso indiscriminato della forza e di spostamento forzato della popolazione”.

Un intervento deciso, quello di papa Leone XIV, che ha voluto ribadire la necessità di mettere al centro il valore della vita umana, la dignità delle persone e la ricerca instancabile di una via diplomatica per porre fine a un conflitto che continua a mietere vittime e seminare dolore.