Organizzo premi, ma non per i numeri

Perché i numeri parlano, sì — ma non raccontano tutto.

Lo faccio per le storie.

Anni fa, una frase di Enzo Ferrari mi lasciò un nodo in gola:

“Gli italiani perdonano tutto: i ladri, gli assassini, i delinquenti di tutti i generi. Meno il successo. Il successo non lo perdonano a nessuno.”

Non con invidia, ma con orgoglio.

Ferrari non ci ha lasciato solo un marchio.

Io non ho potuto premiarlo.

Ma ogni volta che riconosco il valore in qualcuno — pubblico o invisibile — compio un gesto che per me è molto più di un atto formale.