L’Artista Nadia Martorano al premio ModArt 2025

Matera – Presente al Premio ModArt Exhibition 2025 presso la Città dei Sassi , la bravissima artista Nadia Martorano con la sua opera intitolata “Mia”. Porta in scena elementi vincenti, dice la Critico d’Arte Sonia Demurtas ; la sua opera con i suoi colori forti sprigiona un significato profondo, si tratta dell’elogio della donna, della bellezza femminile che si unisce alla natura e si trasforma in essenza di vita. L’equilibrato uso del colore, spatolato a rilievo sulla tela, esplode in petali fitti e dinamici che esaltano tutta la sua delicata cromia, unitamente alla composizione simbolica, conferisce un dinamismo circolare e vitale di grande impatto visivo.

L’organizzatrice dell’evento, Felicia Curci, ha accolto presso il Palazzo Malvinni Malvezzi gli artisti dell’associazione vibonese “Fior di Loto” in uno scenario che risplende di eleganza tra abiti, dipinti, installazioni e luci. “L’eleganza senza tempo”, diventa un gentile omaggio a “Grace Kelly” .

In questo contesto, nella sala riservata agli artisti calabresi, è stata esposta l’opera di Nadia Martorano, ricordiamo che le sue opere fanno parte di esposizioni e collezioni in Italia e all’estero. L’artista, recentemente ha vinto a Vibo Valentia anche il “Primo Premio Pittura Innovativa”. Per quanto riguarda la collettiva “ModArt Exhibition – Donne in Trasform-Azione”, l’artista è stata inserita nel catalogo d’arte dedicato all’evento, il quale è stato curato dall’editore Sonia Demurtas.

Durante l’inaugurazione della mostra, è stato anche svelato al pubblico il “Salvator Mundi”, attribuito al Guercino, alla presenza della rappresentanza della XVII Commissione parlamentare “Arte”, la Dottoressa Michela Colucci, e con l’intervento della critica d’arte Sonia Demurtas, della relatrice Felicia Curci e del prof. Antonello Di Pinto, che ha approfondito il significato e il valore simbolico della presenza di un capolavoro del Barocco italiano a Matera.

L’evento è promosso dall’associazione Officina della Cultura, presieduta da Nicola Altomonte, ed è parte integrante del Premio Moda® “Città dei Sassi”, giunto alla XIV edizione. Enzo Centonze, direttore artistico del Premio, ha curato l’intera manifestazione, mentre il progetto espositivo “Donne in Trasform-Azione” è ideato da Felicia Curci, con l’obiettivo di valorizzare il dialogo tra arte e moda.

A fine serata la nomina del Direttore Artistico dell’associazione Fior di Loto, Cavaliere Rino Logiacco con l’attestato che ufficializza il suo ruolo. Varie le interviste agli artisti, oltre alla bravissima Nadia Martorano sono state apprezzatissime anche le opere di Eleonora Laganà, Melina Morelli, Sator, Cristina Corso, , Pasquale Terracciano, e Ornella Cicuto, ognuno di loro ha ricevuto il simbolo del premio ModArt, oltre al libro/catalogo d’arte dedicato all’evento .. Co. Rino Logiacco