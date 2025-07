FcCrotone evade la prima amichevole per la nuova stagione contro il Rocca di Neto con 6 gol a 1 a suo favore

Risultato finale che non lascia spazio a nessun commento particolare per la differenza di categotia tra gli avversari.

Crotone 6

Rocca di Neto 1

Marcatori: 6° Gallo, 47° Leo, 52° Napolitano, 58° Guerra, 62° Maesano, 65° Rispoli, 75° Vrenna.

Crotone: Merelli (Martino), Andreoni (Leo), Armini (Cargnelutti), Cocetta (D’Aprile), Groppelli (Guerra), Gallo (Cantisani), Schiro’ (Stronati), Ricci (Rispoli), Bruno (Napolitano), Zunno (Vrenna), Murano (Sinopoli).

All. Longo

Rocca di Neto: Fragale (Le Rose), Loria (Guadagnino), Guerrini, Riga, De Paola, Cimino (Curto), Policapio (Lopez), Vaccaro (Leotta), Curia (Shehu), Godano (Maesano), Rodriguez (De Macedo). All. Caligiuri

Arbitro: Fragella di Paola

Più che un’amichevole si è trattato di un semplice allenamento dopo quattro giorni dall’inizio della preparazione in quel di Trepido’. La forza dell’avversario, milita nel campionato dilettanti, non ha consentito di etichettare in maniera diversa l’incontro. Altra considerazione dopo quattro giorni di lavoro sul terreno dello stadio “Ampollino” del Villaggio Baffa, gli eventi che si susseguono di continuo con il calciomercato quando mancano ancora quaranta giorni alla chiusura (31 agosto 2025). E per il tecnico Emilio Longo significa gestire giocatori diversi nel corso della preparazione come sta avvenendo con le continue operazioni in entrata e uscita. Le ultime riguardano l’attaccante Lorenzo Chiarella (2004) che ha rescisso il contratto consensualmente con la società. Aristidi Kolaj (1999) passato al Renate. Enrico Oviszach trasferitosi all’Ascoli. In entrata le ultime operazioni con riferimento al difensore Cristian Andreoni dalla Juve Stabia, al cantrocampista del Sassuolo Kevin Bruno e all’attaccante Gesualdo Napolitano dalla Vibonese. Ad inizio della prossima settimana dovrebbe essere messo nero su bianco per quanto riguarda il passaggio di Marco Tumminello alla Salernitana e per l’arrivo del centrale Mattia Sandri (Milan futuro) al Crotone.

Parlando “dell’amichevolicchia” con la formazione Rocca di Neto, il risultato finale, come pure la prestazione dei pitagorici utilizzati, ogni commento va inidirizzato soltanto al livello della preparazione raggiunta dopo quattro giorni di allenamento. Primo tempo Crotone in campo con i nuovi pitagorici quali il portiere Merelli, il difensore destro Andreoni, il cantrocampista Bruno e l’esterno sinistro Zunno. A completare la formazione i già della passata stagione quali la coppia centrale Armini, Cocetta. Il difensore sinistro Groppelli, il trio di centrocampo Gallo, Schiro’, Ricci e l’attaccante Murano. Nella ripresa tutti gli altri presenti al ritiro tranne Di Pasquale ancora alle orese con un infortunio da smaltire.