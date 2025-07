Allarme West Nile a Roma: una vittima e sei casi confermati nel Lazio

Il primo decesso nel Lazio

Una donna di 82 anni residente a Nerola, in provincia di Roma, è morta a causa del virus West Nile. Era stata ricoverata il 14 luglio con febbre alta e stato confusionale. Dopo sei giorni all’ospedale di Fondi, è deceduta per complicanze neurologiche provocate dal virus. È il primo decesso confermato nel Lazio nel 2025.

Che cos’è il virus West Nile

Il virus West Nile è un’infezione virale trasmessa dalle zanzare del genere Culex. Queste zanzare si infettano pungendo uccelli portatori del virus e possono poi trasmetterlo all’uomo o ad altri animali come i cavalli. Nell’uomo l’infezione è spesso asintomatica, ma in alcuni casi può provocare encefaliti, meningiti e altre complicazioni neurologiche, in particolare nei soggetti più anziani o con fragilità.

Altri casi confermati nella regione

Oltre alla vittima, sono stati identificati altri sei casi nella provincia di Latina. Due pazienti sono in gravi condizioni con sintomi neurologici. Gli altri quattro sono stabili e stanno rispondendo positivamente alle cure. I focolai rilevati finora non sembrano collegati tra loro ma si concentrano nella stessa area geografica, segnalando una diffusione attiva del virus.

Le misure attivate dalle autorità

La Regione Lazio ha rafforzato la sorveglianza sanitaria e ambientale. Sono partite disinfestazioni straordinarie nelle aree colpite e attività di controllo sugli animali, in particolare sui cavalli. Le strutture sanitarie sono state allertate per includere il West Nile nelle diagnosi di febbre e sintomi neurologici sospetti. Viene raccomandata la massima attenzione anche ai medici di medicina generale e ai pronto soccorso.

Come proteggersi

Per limitare il rischio di contagio, le autorità sanitarie invitano la popolazione a proteggersi dalle punture di zanzara. Tra le precauzioni raccomandate: usare repellenti, indossare abiti lunghi durante le ore serali e notturne, installare zanzariere alle finestre e rimuovere ogni ristagno d’acqua da balconi, giardini e cortili. Sono piccoli gesti che possono fare una grande differenza nel ridurre la proliferazione delle zanzare infette.

Un rischio da non sottovalutare

Il decesso della donna di Nerola rappresenta un segnale d’allarme. Il virus West Nile è ormai una realtà ricorrente in Italia, soprattutto durante le estati calde. La prevenzione, la sorveglianza attiva e la consapevolezza pubblica sono gli unici strumenti efficaci per contenere la diffusione. La stagione estiva è solo all’inizio e la prudenza resta fondamentale.

