Beatrice Romano è la nuova presidente del Rotary Club Vibo Valentia

Cerimonia di passaggio al 501 Hotel con il Governatore De Marco e le autorità locali

Cambio al vertice per il Rotary Club di Vibo Valentia, fondato nel 1960. Beatrice Romano è stata ufficialmente nominata nuova presidente per l’anno rotariano 2025/2026, succedendo a Pasquale Barbuto. La cerimonia di insediamento si è svolta presso il 501 Hotel di Vibo Valentia, alla presenza del Governatore del Distretto 2102, Dino De Marco, dei Past Governor Gianni Policastri, Franco Petrolo e Maria Pia Porcino, oltre a numerose autorità civili, militari, rappresentanti di club service, associazioni del territorio, soci e ospiti.

Nel suo discorso di commiato, Pasquale Barbuto ha tracciato un bilancio positivo dell’anno appena concluso, caratterizzato da un’intensa attività rivolta alla salute pubblica, alla tutela ambientale, al sostegno dei più fragili e alla promozione culturale. Un impegno che ha rafforzato la presenza attiva del Rotary nella comunità locale.

La neo presidente Beatrice Romano ha delineato le linee guida del suo mandato, ispirato al tema “Viaggio”, scelto dal Governatore De Marco come filo conduttore per l’intero Distretto. «Sarà un viaggio di crescita, confronto e servizio — ha affermato Romano — coinvolgendo istituzioni, imprenditori, intellettuali e mondo associativo per sviluppare progetti concreti a beneficio della comunità».

Tra le iniziative annunciate spiccano l’attenzione al mondo giovanile e al fenomeno della “restanza”, la promozione dello sport e dell’inclusione, la prevenzione sanitaria, il sostegno alla maternità, la tutela ambientale, la giustizia riparativa, la valorizzazione dei borghi locali, l’assegnazione di borse di studio per studenti meritevoli in difficoltà e la realizzazione di una video-guida in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Nel suo intervento, Romano ha più volte richiamato i valori fondanti del Rotary: servizio, amicizia, diversità, integrità e leadership, ribadendo con forza la missione del club di «servire al di sopra di ogni interesse personale».

Il Governatore Dino De Marco ha espresso apprezzamento per l’impegno del Rotary Club Vibo Valentia, definito un esempio di eccellenza rotariana, e ha rinnovato l’invito a proseguire con service di impatto, in linea con il motto dell’anno: “Uniti per fare del bene”.

Il nuovo Consiglio Direttivo del Rotary Club Vibo Valentia per il 2025/2026 è composto da:

Nuccio Falduto, Vicepresidente

Sonia Lampasi, Segretario

Antonio Loiacono, Tesoriere

Ketty De Luca, Prefetto

Daila Miceli, Segretario Esecutivo

Francesco Arceri, Rossana Caserta, Melissa Garrì, Fortunato Rizzo, Consiglieri

Mariangela Preta, Presidente Incoming

Pasquale Barbuto, Past President

La serata ha confermato il prestigio e la vitalità del Rotary Club Vibo Valentia, rilanciando con forza la sua missione al servizio del territorio.