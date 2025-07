Con una cerimonia dal respiro internazionale, Francavilla Angitola si prepara a vivere una serata simbolica e ricca di significato. Il prossimo 12 agosto 2025, alle ore 20:30, nella suggestiva piazza a ridosso del Municipio, si terrà la Prima Edizione del Premio Internazionale Francavilla Angitola “Città del Drago”, un evento pensato per celebrare figure che si sono distinte per impegno, eccellenza e radicamento nella cultura mediterranea.

Francavilla Angitola celebra i suoi nuovi Ambasciatori del Drago: Nesci, Fiorillo, Cinquegrana e la Confraternita di Pizzo Calabro, quattro protagonisti che, in ambiti diversi, rappresentano un ponte ideale tra la Calabria e il mondo, tra identità locali e orizzonti globali.

La manifestazione sarà trasmessa e seguita anche all’estero, con il coinvolgimento di comunità italiane in Spagna, Cuba, Stati Uniti, Canada, Australia e Sud America. Un segnale chiaro dell’apertura internazionale dell’iniziativa, rafforzata dalla presenza in commissione scientifica del celebre antropologo spagnolo José Luis Alonso Ponga dell’Universidad de Valladolid. Studioso dei riti secolari europei, Ponga ha mostrato grande interesse per la Settimana Santa calabrese, tracciando sorprendenti paralleli con le tradizioni spagnole.

La commissione del premio è composta anche dallo studioso Pippo Prestia, dall’antropologo Pino Cinquegrana, da dott. Vito Caruso, prof. Antonio Paolillo e da Franco Torchia, presidente del Centro di Cultura e Tradizioni Popolari Francavillesi, promotore del progetto insieme al Comune di Francavilla Angitola (VV).

Il Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago, realizzato dall’artista Michele Zappino, verrà consegnato ai seguenti premiati:

Antonio Nesci, editore e fondatore del gruppo “La Prima Pagina”, per oltre vent’anni di impegno nella comunicazione e nell’editoria digitale;

Mons. Giuseppe Fiorillo, della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, per la sua instancabile opera pastorale e l’attenzione agli ultimi;

Adele Cinquegrana, Ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel mondo, premiata per il suo contributo nel campo della medicina

La Confraternita di Pizzo Calabro, per l’impegno nella valorizzazione e conservazione dei Riti della Settimana Santa, patrimonio identitario di rara intensità.

Ampia sarà la partecipazione del mondo dell’informazione. Tra i presenti Domenico Nardo per Radio Onda Verde, Rino Logiacco per Piana TV e Massimo Martire, che dedicherà al Premio uno speciale nella trasmissione “Notizie Oggi” in onda il 31 luglio su Canale Italia. A tutti e tre sarà assegnata una menzione speciale di ringraziamento per l’impegno profuso nella promozione della manifestazione.

L’evento godrà di una copertura mediatica internazionale, con reportage da parte di emittenti e testate americane, spagnole, cubane e latinoamericane. Anche il gruppo La Prima Pagina darà pieno supporto, pubblicando servizi, articoli e interviste sul proprio sito e sul nuovo canale YouTube, che accoglierà i contenuti video realizzati durante la serata.

Con questo appuntamento, Francavilla Angitola si candida a diventare un laboratorio di cultura mediterranea, capace di tenere viva la memoria e, al tempo stesso, di proiettarsi verso il futuro. Il “Paese del Drago” si presenta così al mondo come simbolo di forza, identità e dialogo tra le civiltà.