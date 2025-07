Terni, ramo di un pino si spezza e cade sulle auto in sosta: intervento dei Vigili del Fuoco nella notte

Paura nella notte a Terni, in via dei Colli, dove un grosso ramo di pino si è improvvisamente spezzato, precipitando sulle auto parcheggiate lungo la strada. L’allarme è scattato alle 4:44, quando una chiamata ha raggiunto la sala operativa dei Vigili del Fuoco, segnalando l’accaduto.

Sul posto è immediatamente intervenuta la prima partenza con autoscala e autopompa serbatoio (APS). I pompieri hanno lavorato per diverse ore, fino alle prime luci dell’alba, per rimuovere il ramo e mettere in sicurezza l’albero, evitando ulteriori rischi per la circolazione e l’incolumità pubblica.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma si contano danni ad almeno due veicoli in sosta colpiti dalla caduta. L’intervento ha richiesto la temporanea interdizione di parte della carreggiata.

Sono in corso verifiche tecniche per accertare le condizioni del pino e valutare eventuali interventi di manutenzione straordinaria nella zona.