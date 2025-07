Trump avverte Zelensky: “Non dovrebbe prendere di mira Mosca”. E conferma: “Missili Patriot già spediti dalla Germania”

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “non dovrebbe prendere di mira Mosca”. Lo riporta l’agenzia Bloomberg, sottolineando l’invito alla prudenza rivolto dal leader statunitense in un momento particolarmente delicato per l’evoluzione del conflitto in Ucraina.

Sempre secondo quanto riferito da Bloomberg, Trump ha inoltre affermato di non aver avuto contatti recenti con il presidente russo Vladimir Putin, precisando che non ci sono stati colloqui diretti tra i due da quando gli Stati Uniti hanno minacciato dazi secondari contro Mosca, nel caso in cui non si raggiunga un accordo sulla guerra entro i prossimi 50 giorni.

Il presidente americano ha infine confermato che i missili Patriot destinati all’Ucraina sono già stati inviati dalla Germania, rafforzando così il supporto militare occidentale a Kiev. Le dichiarazioni, riportate dalla stampa internazionale, si inseriscono in un contesto di crescenti pressioni diplomatiche per una possibile svolta nei negoziati.