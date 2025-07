Torino si prepara ad ospitare il Trofeo della Mole 2.0: al via dal 23 al 27 luglio 2025 il torneo internazionale di tennis in carrozzina

È tutto pronto al Circolo della Stampa – Sporting di Torino per l’edizione numero 17 del Trofeo della Mole 2.0, torneo internazionale di tennis in carrozzina in programma dal 23 al 27 luglio. L’evento, confermato dall’assessore regionale Andrea Tronzano, vedrà la partecipazione di 50 atleti provenienti da 14 Paesi, suddivisi nelle categorie Open, Femminile e Quad.

Secondo Tronzano, “la qualità complessiva del torneo cresce di anno in anno, consolidando il Trofeo della Mole come punto di riferimento per il movimento paralimpico internazionale”. L’iniziativa, ha aggiunto l’assessore al Bilancio, Sviluppo delle attività produttive e Internazionalizzazione, “unisce sport, inclusione e valorizzazione del territorio, offrendo ai giocatori momenti di scoperta della nostra città”.

Durante la cinque giorni torinese, il Circolo della Stampa – Sporting sarà teatro di match ad alta intensità tecnica, mentre l’organizzazione riserverà agli atleti visite guidate nei principali luoghi di interesse culturale di Torino. Un’occasione, sottolinea Tronzano, “per promuovere il nostro patrimonio storico e artistico a un pubblico internazionale”.

Il successo dell’iniziativa è frutto dell’impegno degli organizzatori e dei numerosi volontari che, anno dopo anno, garantiscono standard organizzativi d’eccellenza. “Complimenti a tutti loro – conclude l’assessore –: grazie al loro lavoro Torino e il Piemonte continuano a distinguersi come territori dove lo sport è davvero per tutti”.