Pisa, tra storia e mistero: la Torre e la Piazza dei Miracoli sotto una nuova luce domenica su Rete4

Un viaggio tra arte, simboli e suggestioni antiche attende i telespettatori domenica alle 21.20 su Rete4, con uno speciale dedicato alla Torre di Pisa e alla celebre Piazza dei Miracoli, da sempre tra i simboli più iconici dell’Italia nel mondo. Ma quanto conosciamo davvero la loro storia?

Lo speciale propone una narrazione che va oltre il racconto turistico, spingendosi in un’indagine affascinante: secondo alcune teorie, i monumenti della piazza – dalla Torre al Battistero, fino al Duomo – sarebbero stati posizionati per riprodurre la costellazione dell’Ariete. Una suggestione che intreccia architettura, astronomia e simbologia, e che sarà analizzata attraverso un’attenta lettura dei fregi scolpiti e un viaggio nel tempo per ricostruire i possibili legami tra Pisa e il simbolo dell’ariete.

Nel corso della puntata sarà possibile anche entrare nel cuore del Duomo di Santa Maria Assunta, mentre – grazie a un permesso speciale – le telecamere sfideranno le condizioni meteo per mostrare, in totale solitudine, la vista unica dalla cima della Torre pendente.

Storia, mistero e bellezza si fondono in un racconto che promette di rivelare nuove prospettive su uno dei luoghi più affascinanti del patrimonio artistico italiano. Un appuntamento imperdibile per chi ama l’arte, la storia e i segreti custoditi nel tempo.