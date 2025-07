Mileto. Il giornalista Enzo Varone racconta la spiritualità del Sud nel libro “Il Disegno Celeste”

Un viaggio tra fede, memoria e identità. È quanto propone il giornalista Enzo Varone con il suo lavoro editoriale, “Il Disegno Celeste”, un saggio-inchiesta che ha attirato l’attenzione di lettori e critici per l’approccio rigoroso e umano alla figura di Natuzza Evolo, mistica di Paravati conosciuta e venerata in tutto il Mezzogiorno.

Originario di Mileto, Varone è da anni voce autorevole del giornalismo calabrese e profondo conoscitore del territorio vibonese. Dopo aver raccontato nel 2022 le fragilità e le speranze del Sud con “La Perenne Attesa”, riflette sulla spiritualità popolare e sul bisogno di radici, in un contesto storico sempre più segnato da smarrimento culturale e crisi di valori.

Il libro, pubblicato da Libritalia, è stato presentato a Mileto, dove Varone ha voluto condividere con la comunità le sue riflessioni: «Questo lavoro nasce da anni di ascolto e osservazione. Non si tratta solo di raccontare una donna straordinaria come Natuzza, ma di dare voce a un’intera comunità che in lei ha trovato conforto, ispirazione, fede viva», ha spiegato l’autore durante uno degli incontri pubblici.

Il volume si inserisce nel solco di una produzione giornalistica che Varone ha saputo coniugare a una profonda sensibilità civica: suoi sono numerosi articoli pubblicati su Gazzetta del Sud, molti dei quali dedicati proprio alla valorizzazione culturale e spirituale del territorio vibonese. Già autore della rivista “Il Sipario”, fondata a Mileto nel 2019, e di opere come “Sotto il cielo di Paravati”, Varone si conferma tra le voci più attente e coerenti del panorama meridionale.

Nel libro, ampio spazio è riservato anche alle testimonianze dei fedeli e al significato della spiritualità nella vita quotidiana, con un linguaggio sobrio ma coinvolgente, che rende “Il Disegno Celeste” accessibile a un pubblico ampio, non solo di credenti.

Enzo Varone ribadisce il suo impegno nel raccontare le luci e le ombre di una Calabria che crede, che cerca e che resiste.