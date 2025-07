Armony Floor: il valore del parquet raccontato attraverso una filiera trasparente e un’esperienza costruita nel tempo

In ogni ambiente, il pavimento rappresenta il primo contatto, fisico e visivo, con lo spazio. È un componente strutturale e simbolico al tempo stesso, che influisce su percezione, comfort, armonia visiva. Non è un’aggiunta, ma una base.

Per questo, Armony Floor ha deciso di costruire intorno a questo elemento un’intera visione d’impresa: concepire il parquet non come prodotto da vendere, ma come soluzione da progettare, produrre, accompagnare e mantenere nel tempo.

Una filiera ridotta al minimo

Armony Floor nasce e opera a Coriano, in provincia di Rimini. L’azienda realizza internamente pavimenti in rovere e bamboo di alta qualità e gestisce l’importazione delle materie prime. Grazie a una filiera snella e rapporti consolidati con fornitori selezionati, è in grado di offrire prodotti eccellenti a costi competitivi. L’assenza di intermediari consente di rivolgersi direttamente a privati, rivenditori, architetti e interior designer, garantendo trasparenza, qualità e tracciabilità.

Una gamma studiata per adattarsi alla realtà degli spazi

L’offerta Armony Floor comprende oltre 60 referenze suddivise per essenza, formato e applicazione. Il rovere, per la sua versatilità e stabilità, è il più richiesto. Il bamboo, invece, si rivolge a chi cerca una scelta ecologica e resistente. Completano la collezione i legni esotici e il noce, utilizzati in contesti architettonici distintivi. I formati variano dal prefinito a incastro al flottante, fino ai moduli a spina ungherese, ideali per contesti eleganti e su misura.

Per gli ambienti soggetti a umidità o ad alta usura – come cucine, bagni, locali commerciali o spazi esterni – Armony Floor ha sviluppato le linee SPC e outdoor, con trattamenti dedicati e stabilità garantita anche in condizioni ambientali critiche.

Sostenibilità concreta, non di facciata

Ogni scelta produttiva dell’azienda è guidata da criteri ambientali misurabili. I legni utilizzati provengono esclusivamente da foreste certificate FSC, mentre le colle e le vernici sono prive di formaldeide. Il processo produttivo è ottimizzato per ridurre scarti ed emissioni, in un’ottica di basso impatto energetico. La garanzia di 25 anni offerta su tutte le collezioni è un indicatore reale di qualità e responsabilità.

Un ecosistema digitale per scegliere consapevolmente

Il sito ufficiale www.pavimentieparquet.com rappresenta molto più di un catalogo online: è una piattaforma pensata per supportare chi progetta, acquista o ristruttura. Oltre alla consultazione completa delle collezioni, permette di richiedere gratuitamente campioni da ricevere entro 48/72 ore. Toccare il legno, vederlo alla luce naturale, valutarlo direttamente nello spazio di destinazione: è questa la base di una scelta informata.

Servizi che durano ben oltre la posa

La relazione con il cliente non termina con l’acquisto. Armony Floor ha costruito una rete nazionale di installatori qualificati, in grado di garantire una posa professionale ovunque in Italia. Ma soprattutto offre un servizio post-vendita continuativo: assistenza tecnica, manutenzione, ampliamenti, consulenze.

Showroom e consulenza tecnica: l’incontro diretto con il prodotto

Per chi desidera un confronto concreto con le collezioni, l’azienda apre le porte del proprio showroom a Coriano. Qui, privati, architetti e imprese possono interagire con il team tecnico, vedere dal vivo i materiali, confrontare finiture e soluzioni, ottenere consulenze mirate. Uno spazio progettato per scegliere con consapevolezza, non per vendere in fretta.

Una visione d’impresa fondata su metodo e coerenza

Armony Floor non si limita a produrre parquet: costruisce relazioni, accompagna progetti, integra estetica, tecnica e servizio. In un settore dove spesso si confonde il design con il marketing, l’azienda si distingue per la concretezza delle sue scelte e la solidità della propria organizzazione. Per chi cerca un partner affidabile, trasparente e strutturato, Armony Floor rappresenta oggi una delle realtà italiane più coerenti nel mondo delle superfici in legno.