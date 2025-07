“La Residenza d’Italia a Bucarest, Villa Stolojan”, il nuovo libro dell’Ambasciatore Gaetano Cortese

ROMA – L’Ambasciatore Gaetano Cortese aggiunge una nuova opera alla preziosa Collana dedicata alle Ambasciate e Residenze italiane nel mondo, con il volume “La Residenza d’Italia a Bucarest nel 145 anniversario delle relazioni diplomatiche tra l’Italia e la Romania”, Carlo Colombo Editore. La pubblicazione, oltre a ripercorrere la storia della Residenza sotto il profilo architettonico-artistico e diplomatico, ricostruisce la storia delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Il libro si apre con una prefazione dell’ambasciatore d’Italia a Bucarest, Alfredo Maria Durante Mangoni e con un indirizzo di saluto dell’ambasciatore di Romania a Roma, Gabriela Dancau, seguiti dai contributi dei diplomatici Stefano Ronca, con un’esaustiva disamina su “Le relazioni tra l’Italia e la Romania nella storia dei due Paesi”, e Anna Blefari Melazzi, con un bel ricordo dal titolo “La mia Bucarest”, entrambi già Ambasciatori d’Italia in Romania.

L’Ambasciatore e Consigliere di Stato Rocco Cangelosi nel suo contributo al testo offre al lettore una brillante ed interessante ricostruzione storica su “La politica estera della Romania ed il ruolo svolto nell’Unione Europea”. La pubblicazione, come detto, rientra nella Collana dell’Editore Carlo Colombo di Roma, dedicata alla valorizzazione del patrimonio architettonico ed artistico delle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, fondata e curata dall’ambasciatore Gaetano Cortese sin dal 1999. Con la nuova pubblicazione la Collana si arricchisce fino ai 56 volumi finora pubblicati, sia in versione italiana che in altre lingue straniere: araba, francese, finlandese, inglese, olandese, norvegese e tedesco.

Gaetano Cortese è stato dal 2006 al 2009 Ambasciatore d’Italia nel Regno dei Paesi Bassi e Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) a L’Aja e dal 1999 al 2003 Ambasciatore d’Italia nel Regno del Belgio. In precedenza ha prestato servizio presso le sedi diplomatiche d’Italia di Zagabria, Berna, L’Avana, Washington e alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea di Bruxelles, in qualità di Ministro Consigliere. Dal 1992 al 1999 ha ricoperto l’incarico di Consigliere aggiunto per la Informazione e la Stampa del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Gaetano Cortese è autore di testi giuridici e di numerosi articoli di diritto comunitario e internazionale, pubblicati a Parigi quando alla Sorbona era “Docteur de l’Université de Paris en Droit International” nella Facoltà di Giurisprudenza con il Professore Charles Rousseau, e a Roma, all’Università degli Studi La Sapienza, Assistente di Organizzazione Internazionale e di Diritto Internazionale alla Facoltà di Scienze Politiche retta dal Professore Riccardo Monaco.

Gaetano Cortese, La Residenza d’Italia a Bucarest,Villa Stolojan, Servizi Tecnologici Carlo Colombo, Roma, 2025 ,pp.176.