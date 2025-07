Mattinata rovente su Canale Italia con Massimo Martire: riflettori su anziani ed emigrazione

Un lunedì mattina all’insegna del dibattito acceso e della partecipazione popolare su Canale Italia, con Massimo Martire alla conduzione di un talk che ha subito infiammato le linee telefoniche e generato centinaia di messaggi da tutta Italia. Al centro della puntata, due temi cruciali per il presente e il futuro del Paese: l’invecchiamento della popolazione e l’emigrazione italiana.

Tra gli ospiti in studio, Maria Brunella Stancato, presidente dell’associazione Anziani d’Italia, e Francesco Mannarino, giornalista della Gazzetta del Sud, hanno proposto un approfondimento attento e coinvolgente sul mondo degli anziani, o come simpaticamente definiti da una telespettatrice, dei “diversamente giovani”. La Stancato ha parlato di “adulti”, sottolineando che si tratta di una fascia della popolazione in continuo aumento e sempre più determinante per l’equilibrio sociale ed economico italiano.

Mannarino ha contribuito con dati e testimonianze concrete, evidenziando come l’Italia sia ormai uno dei Paesi più longevi al mondo, con un numero crescente di “grandi anziani” e un impatto rilevante sul sistema di welfare nazionale. Un quadro che richiede non solo interventi istituzionali più efficaci, ma anche un nuovo patto tra le generazioni per garantire sostenibilità e solidarietà.

Altro punto centrale della trasmissione è stato il tema dell’emigrazione italiana, ieri e oggi. A guidare la riflessione è stato Pino Cinquegrana, antropologo italocanadese di fama internazionale, che ha ripercorso le grandi ondate migratorie verso le Americhe, mettendo in luce la capacità degli italiani di creare valore e ricchezza nei Paesi d’accoglienza.

Oggi, ha spiegato il professor Cinquegrana, l’emigrazione ha assunto forme diverse, spesso legate all’eccellenza italiana che cerca realizzazione professionale all’estero. Giovani qualificati, ricercatori, imprenditori e professionisti che vanno via in cerca di opportunità, contribuendo allo sviluppo di altri Paesi ma impoverendo il tessuto nazionale. Un’emorragia silenziosa che deve sottostare a normative restrittive nei Paesi di arrivo, che selezionano in modo rigido chi può stabilirsi e con quali obiettivi.

A fare da contraltare, le migrazioni incontrollate verso l’Italia, provenienti da aree in crisi e spesso non gestite in modo efficace. “Senza controlli adeguati – ha sottolineato Cinquegrana – molti migranti finiscono per scivolare nelle aree grigie dell’economia o in situazioni di sfruttamento, diventando veri e propri slave del sistema”.

Un confronto acceso, mediato con garbo e fermezza da Martire, che ha messo in luce le contraddizioni del nostro tempo: da un lato, l’Italia che esporta talenti e non riesce a trattenerli; dall’altro, un Paese che accoglie ma non sempre riesce a integrare.

Il successo della puntata è testimoniato dalla partecipazione massiccia del pubblico, che ha animato la diretta con interventi, opinioni e domande, rendendo il dibattito ancora più ricco e sfaccettato. Un segnale chiaro: gli italiani vogliono essere ascoltati e coinvolti nelle scelte che toccano il cuore della società.

Un lunedì mattina che promette di lasciare il segno nel palinsesto di Canale Italia, con l’impegno di Massimo Martire che si conferma voce attenta e pungente del dibattito civile e culturale nel nostro Paese.