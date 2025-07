Abitare il Benessere: Webinar Gratuito su Casa e Psicologia

Mercoledì 16 luglio 2025, ore 19:30 – Evento online aperto a tutti su Zoom

Un’occasione imperdibile per chi desidera approfondire il legame tra interior design, benessere psicofisico e crescita personale. Mercoledì 16 luglio alle ore 19:30 si terrà un webinar gratuito dedicato alla presentazione in anteprima del libro “Take care of Your Home & Take care of Yourself – La cura della casa come strumento per la cura di sé”, scritto da Virginie Simonet, interior designer e specialista in Feng Shui, e Maria Francesca Basile, psicologa con approccio bio-psico-sociale.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare basta richiedere il link scrivendo a [email protected]. Chi non potrà essere presente in diretta potrà ricevere la registrazione, sempre contattando lo stesso indirizzo.

Promosso da APeD – Associazione Progettisti e Designer, in collaborazione con Accademia Telematica Europea (www.accademiatelematicaeuropea.it), il webinar esplorerà un nuovo approccio all’abitare: quello che considera la casa non solo come luogo fisico, ma come estensione della nostra identità e risorsa per il nostro equilibrio interiore.

L’idea chiave? Prendersi cura della casa significa, in fondo, prendersi cura di sé.

Un libro nato dall’incontro tra due mondi

Il volume nasce dalla fusione di due competenze diverse ma complementari: interior design e psicologia. Un dialogo tra spazio e mente che si traduce in un metodo pratico per trasformare la propria abitazione in un ambiente che sostiene, rigenera e riflette l’autenticità individuale.

Le autrici integrano elementi di decluttering, psicologia ambientale, mindfulness, Feng Shui e progettazione consapevole per offrire uno strumento concreto di cambiamento.

Non una semplice guida di stile, ma un vero e proprio viaggio interiore attraverso gli spazi quotidiani, in cui la casa diventa uno specchio dell’anima, rivelando emozioni, blocchi e desideri inespressi.

Il libro, già disponibile su Amazon, propone riflessioni, consigli pratici e suggerimenti personalizzabili, per migliorare non solo l’ambiente domestico ma anche le proprie abitudini e il rapporto con sé stessi. Ogni capitolo accompagna il lettore in un percorso di rinnovamento, con l’obiettivo di creare una casa che segua l’evoluzione della persona che la abita.

Le autrici: esperte del vivere consapevole

Virginie Simonet, francese d’origine, ha abbandonato il settore bancario per seguire la passione per l’interior design.

Specializzata in home staging e Feng Shui classico cinese, oggi accompagna i suoi clienti in percorsi di trasformazione abitativa e personale.

👉 Sito web: www.viverelostile.com

Maria Francesca Basile, psicologa a Cagliari, è esperta in mindfulness, autostima e psicologia ambientale.

Lavora con adulti e professionisti, aiutandoli a leggere lo spazio domestico come riflesso del proprio mondo interiore.

👉 Sito web: www.lapsicologascrittrice.com

Un webinar tra ispirazione, consapevolezza e trasformazione

Nel corso dell’evento, le autrici condivideranno storie, riflessioni ed esempi pratici emersi durante la stesura del libro. Sarà uno spazio aperto al dialogo, con possibilità di porre domande e confrontarsi sui seguenti temi:

Come trasformare la casa in un luogo che rigenera e sostiene

Il potere degli oggetti, dei colori e della luce sul nostro benessere

I segnali inconsci che l’ambiente ci restituisce

Come piccoli cambiamenti domestici possono produrre profonde trasformazioni interiori

In un periodo in cui la casa è diventata centrale nelle nostre vite, non solo per necessità ma anche per scelta, ripensare l’abitare diventa un gesto di cura e consapevolezza.

Un appuntamento speciale, dove estetica, psicologia e spiritualità quotidiana si incontrano.

📅 Mercoledì 16 luglio 2025

🕢 Ore 19:30

💻 Webinar gratuito su Zoom

📧 Per ricevere il link: [email protected]

🎥 Per ricevere la registrazione: scrivere allo stesso indirizzo

📖 Presentazione del libro: Take care of Your Home & Take care of Yourself

👩‍🎨 Con Virginie Simonet e Maria Francesca Basile

🎓 A cura di APeD – Associazione Progettisti e Designer

🤝 In collaborazione con Accademia Telematica Europea

🔗 www.accademiatelematicaeuropea.it

Per chi sogna una casa non solo bella ma anche significativa, questo webinar può rappresentare l’inizio di un nuovo modo di abitare: più consapevole, armonioso e profondamente personale.