Vibo Valentia. Francesco Bevilacqua torna a parlare di politica: “Non mi candido, ma non smetto di confrontarmi”

Dopo una breve sosta estiva, l’ex senatore Francesco Bevilacqua rompe il silenzio e torna a esprimersi sui temi della politica. Lo fa con una dichiarazione affidata ai social, in cui chiarisce con fermezza la propria posizione: “Non devo più candidarmi, non devo avere incarichi, non voglio offendere nessuno”, premette.

Un messaggio che suona come un appello al confronto civile e alla libertà di pensiero, pur fuori da ruoli istituzionali o ambizioni personali. “Vorrei esprimere civilmente le mie idee e magari confrontarmi”, scrive, sottolineando che il legame con la politica – pur senza più velleità di rappresentanza – resta una parte integrante del suo vissuto.

Con toni pacati ma incisivi, Bevilacqua definisce la politica “una malattia che non guarisce”, aggiungendo con ironia che “una diagnosi sbagliata non produce danni se non al paziente”. Una metafora che lascia trasparire l’intensità dell’esperienza personale e la complessità di un percorso politico vissuto fino in fondo.

Infine, un invito al rispetto e al dialogo: “Chiedo solo, a chi avrà la cortesia di leggere, di evitare gratuite volgarità”. Parole che sembrano voler tracciare un confine netto rispetto a certe degenerazioni del dibattito pubblico, sempre più spesso avvelenato da insulti e attacchi personali.

Il ritorno alla parola pubblica di Bevilacqua si presenta dunque come un contributo alla riflessione, un esercizio di cittadinanza attiva che punta sul confronto e sull’onestà intellettuale, al di là di ogni schieramento.