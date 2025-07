Anniversario dell’Arma dei Carabinieri, il messaggio di Salvatore Di Marzo: “Auguri a tutti noi”

In occasione dell’anniversario dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Di Marzo ha voluto condividere un pensiero semplice ma sentito, rivolto a tutti gli appartenenti all’istituzione: “Oggi si celebra l’anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Auguri a tutti Noi ❤”.

Un messaggio che unisce gratitudine, orgoglio e spirito di appartenenza, in una giornata simbolica per una delle forze armate più amate dagli italiani. L’anniversario rappresenta non solo un momento celebrativo, ma anche l’occasione per rinnovare l’impegno al servizio della legalità, della sicurezza e della comunità.