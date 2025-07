Sport e Salute sceglie il comune di Crotone per un finanziamento di 200.000 €

Sport e Salute sceglie il Comune di Crotone tra i progetti pilota per realizzare spazi inclusivi attraverso dei playground. Quella della Città pitagorica infatti, è stata tra le prime amministrazioni a presentare la propria candidatura ai sensi del progetto “Sport illumina” risultando aggiudicataria di un finanziamento di 200.000 euro per la realizzazione di spazi inclusivi per lo svolgimento di attività sportive e ricreative. Lo comunica l’assessore all’Impiantistica Sportiva Luca Bossi.

Il Progetto “Sport Illumina” è un’iniziativa promossa dal Ministero dello Sport tramite il Dipartimento per lo Sport.

Nei prossimi giorni verrà definita da Sport e Salute l’area tra le tre identificate dal Comune di Crotone nei quartierii Fondo Gesù, Farina e Parco Carrara.

Un progetto che va a creare spazi di cui la comunità ha bisogno, di cui è forte la domanda e che rappresentano non solo un luogo di gioco ma un presidio di socializzazione e di legalità.

“Ringrazio Sport e Salute, il presidente regionale Malacrino, gli uffici comunali, per questo bellissimo risultato – ha affermato l’assessore Bossi – che illuminerà la nostra città attraverso un playground a disposizione dei nostri concittadini”.