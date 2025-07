Dalla Sila a New York: Silagum porta la Calabria sulle tavole del mondo

Da una terra sospesa tra il mare e l’altopiano della Sila, arriva una storia di identità e visione che conquista il palcoscenico internazionale. Silagum, realtà dolciaria calabrese, ha trasformato la caramella in un simbolo della Calabria contemporanea: una fusione di sapori autentici, sostenibilità ambientale e qualità certificata.

Appena rientrata dal Fancy Food Show di New York, Silagum segna un traguardo significativo nel proprio percorso: l’anno della consacrazione definitiva oltre oceano. Dopo oltre un decennio di presenza costante, l’azienda ha raccolto consensi per le sue nuove linee e per il rinnovato packaging della serie Le Preziose, che ha riscosso particolare successo sul mercato nordamericano.

Ma non si tratta solo di un successo commerciale. A ogni fiera – da ISM e Anuga in Germania, a TuttoFood Milano – Silagum porta con sé il racconto di un territorio e di una cultura che si esprimono attraverso l’arte dolciaria. «La partecipazione alle fiere non è una semplice vetrina, ma un modo per raccontare la nostra storia, fatta di passione, ricerca e rispetto per le materie prime», spiegano dall’azienda.

Protagoniste di questo racconto sono le linee Le Preziose e Una Tira l’Altra, realizzate con ingredienti biologici, senza glutine e privi di coloranti artificiali. Mango, arancia, lampone, bergamotto e la celebre liquirizia DOP di Calabria: gusti selezionati per offrire un’esperienza sensoriale intensa, con un’attenzione particolare al packaging, rigorosamente riciclabile e biodegradabile.

L’azienda non si distingue solo per l’originalità dei suoi prodotti, ma anche per le scelte in campo energetico e ambientale. Oltre il 60% del fabbisogno energetico viene coperto da impianti a fonti rinnovabili, mentre la valorizzazione del lavoro e delle risorse umane locali rimane uno dei pilastri fondanti.

Oggi Silagum è presente in oltre 30 Paesi, con una rete di distribuzione in espansione continua. I prodotti sono già disponibili nelle principali sedi Eataly in Canada e Stati Uniti, sulla piattaforma Amazon USA e in nuovi mercati del Sud America e dell’Asia.

Ultima novità, le gelatine al succo di clementine IGP e la linea “Gioie”, confezionata in sacchetti di carta e dedicata al sapore autentico della liquirizia calabrese. «I riscontri che riceviamo – spiegano dall’azienda – sono estremamente positivi sia in Italia che all’estero, con particolare entusiasmo per le nostre gelatine realizzate con veri succhi di frutta».

Silagum continua così il proprio viaggio, con l’ambizione di raccontare la Calabria al mondo. Non solo attraverso un prodotto, ma attraverso una visione.