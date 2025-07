Alessandro Bollo e il Museo del Risorgimento: un ponte tra passato e futuro

Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, sotto la guida di Alessandro Bollo, si sta trasformando in un’istituzione moderna e inclusiva, capace di coniugare conservazione del patrimonio e innovazione tecnologica

Giovanni Firera, Presidente ADI – Agenzia Digitale Italiana, ha intervistato il Prof. Alessandro Bollo, direttore del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, in un video che esplora il ruolo cruciale di questa istituzione nella conservazione e divulgazione della storia italiana. Questo articolo accompagna il video, evidenziando l’importanza del museo e integrando spunti tratti da interviste precedenti di Bollo, disponibili sul web e nei nostri archivi, per offrire una visione completa della sua missione e del suo impatto culturale.

L’importanza del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano

Situato nel cuore di Torino, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano è un’istituzione unica, essendo l’unico museo nazionale dedicato a questo periodo storico. Fondato nel 1884 come “Tempio del Risorgimento” in occasione dell’Esposizione generale italiana, il museo ha sede nel prestigioso Palazzo Carignano, dove si riunì il primo Parlamento Subalpino, simbolo della nascita della democrazia italiana. Le sue collezioni, che comprendono dipinti, sculture, armi, cimeli, stampe e una biblioteca storica con oltre 200.000 volumi, coprono un arco temporale che va dalla campagna di Napoleone in Italia (1796) all’annessione di Roma al Regno d’Italia (1870). Questo patrimonio non solo conserva la memoria di un’epoca di lotte e ideali, ma funge anche da strumento educativo per le nuove generazioni, promuovendo valori di cittadinanza attiva e consapevolezza storica.

Il museo non è solo un luogo di conservazione, ma un centro attivo di ricerca e divulgazione. Come sottolineato da Bollo, il Risorgimento è un periodo di straordinaria attualità, caratterizzato da conquiste nei diritti e sperimentazioni politiche che risuonano ancora oggi. Grazie a iniziative come mostre temporanee, eventi culturali e l’integrazione di tecnologie avanzate, il museo si propone di rendere accessibile e coinvolgente questa storia, superando la “patina di polvere” che spesso la ricopre nell’immaginario collettivo.

Alessandro Bollo: un visionario della cultura

Nominato direttore del museo nel febbraio 2024, il nuovo direttore del Museo porta con sé oltre vent’anni di esperienza nel management e nella progettazione culturale. Laureato in Economia all’Università di Torino, Bollo ha intrapreso un percorso che lo ha visto co-fondatore della Fondazione Fitzcarraldo, direttore della Fondazione Polo del ‘900 di Torino (2017-2022) e senior project manager presso La Fabbrica del Vapore a Milano.

È docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e in numerosi corsi di management culturale, oltre a essere autore di pubblicazioni di rilievo, come il Global Handbook for Measuring Cultural Participation dell’UNESCO.

Il direttore ha descritto il museo come un’istituzione che deve essere “più visitata, accessibile, vitale dal punto di vista culturale e attenta alle opportunità della trasformazione digitale”. Ha evidenziato il ruolo dei musei nel contribuire al benessere delle comunità, agendo come attrattori turistici e attivatori di risorse locali. Inoltre, ha enfatizzato l’importanza dell’intelligenza artificiale (IA) e delle tecnologie immersive, come la realtà aumentata, per personalizzare l’esperienza museale e rendere il patrimonio culturale più accessibile a un pubblico ampio e diversificato.

Bollo ha condiviso il suo sogno di vedere “avatar di Mazzini o Cavour” interagire con i visitatori grazie all’IA, un progetto che potrebbe rivoluzionare la fruizione museale entro pochi anni. Ha sottolineato l’importanza di raccontare “storie, non solo oggetti”, per avvicinare il pubblico alla complessità del Risorgimento, come la vicenda di Goffredo Mameli, che a soli 21 anni partecipò attivamente alle lotte patriottiche. Queste idee si riflettono anche nel nostro video, dove Bollo ha ribadito la necessità di rendere il museo un luogo dinamico, aperto alla città e capace di dialogare con le nuove generazioni.

Innovazione e accessibilità

Tra le iniziative recenti, spiccano le nuove video-audioguide, realizzate con il sostegno di Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino e Fondazione CRT, pensate per famiglie e persone con disabilità. Inoltre, il museo ha ospitato eventi come la mostra Paesaggi industriali nell’ambito del festival Exposed e collaborazioni con realtà come Archivissima, Artissima e Biennale Democrazia, per rafforzare il dialogo con la città.

L’attenzione del Direttore alla digitalizzazione emerge anche dal suo coinvolgimento nel progetto Dicolab. Cultura al digitale, promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR Cultura 4.0. Come docente, Bollo contribuisce a formare professionisti del settore culturale sulle opportunità offerte dalle tecnologie avanzate, come l’IA generativa e la realtà aumentata, per migliorare la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Il Risorgimento come specchio del presente

Importante sottolineare il ruolo del museo come “ponte” tra passato e presente, capace di stimolare riflessioni su temi contemporanei come la rappresentanza politica e l’inclusione sociale. Il museo, secondo il suo direttore, non è solo un custode di memorie, ma un attore attivo nella crescita culturale e nel benessere delle comunità.

Come emerge dall’intervista di Giovanni Firera e dalle fonti precedenti, Bollo è un leader visionario che vede nella cultura un motore di cambiamento sociale. Invitiamo i lettori a guardare il video per scoprire di più sulla sua passione e sul futuro del museo, un luogo dove la storia del Risorgimento continua a ispirare il presente.

A cura di ADI – Agenzia Digitale Italiana