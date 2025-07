FcCrotone dal Picerno il difensore sinistro Guerra con un anno di contratto rinnovabile fino al 30 giugno 2027

Le novità del Crotone dopo la seconda settimana di calciomercato. Dal Picerno il 32enne difensore sinistro Walter Guerra, contratto per un anno con rinnivo al 30 giugno 2027. L’attaccante Tumminello sulla via per Catanzaro e Juve Stabia ed a quest’ultima interessa anche Cargnelutti.

Il periodo per recarsi al mare è quello giusto e la costa Crotonese offre tutti i comfort per trascorre ottime giornate, ma è anche il tempo in cui ogni società calcistica è alle prese con il calciomercato. Dopo la prima settimana di mercato la società pitagorica vanta già la conclusione di alcune operazioni in entrata e in uscita. Le ultime due riguardano l’interruzione del rapporto dopo tre campionati con il difensore sinistro Maxime Giron e l’esterno Mattia Vitale. Entrambi arrivati nella stagione 2022/2023 lasciano il Crotone per accasarsi al Trapani il difensore (4 gol realizzati), al Vicenza l’esterno (8 gol all’attivo). Ma le operazioni di mercato non si bloccano e in uscita anche il trequartista Andrea Barberis passato al Cittadella che gli ha sottoscritto un contratto biennale. E sempre per quanto riguarda le uscite l’interessamento nei confronti dell’attaccante MarcoTumminello da parte del Catanzaro e della Juve Stabia. Quest’ultima società interessata anche al difensore Cargnelutti. Se così sarà si continua a smantellare l’intelaiatura della passata stagione per rinnovarla con nuovi ingressi. Dopo l’arrivo del portiere Davide Merelli dal Picerno e dell’attaccante Marco Zunno dal Foggia, proprietà Cremonese, si aggiunge alla famiglia pitagorica il 33enne difensore sinistro Walter Guerra, contratto di un anno rinnovabile al 2027 al verificarsi di determinate condizioni. Già nelle fila del Picerno dove ha disputato negli ultimi sei campionati 188 partite (33 la passata stagione) e realizzato 7 gol. Nella Città di Pitagora ritrova il suo ex allenatore Longo. Giocatore noto ai tifosi rossoblu’ per essere stato avversario nelle sei partite delle ultime tre stagioni di Lega Pro. Contro il Crotone il neo acquisto vanta un solo successo (5-2) alla quinta giornata dello scorso campionato, due sconfitte (2-1/1-0) e tre pareggi (0-0/0-0/1-1). Altra novità in casa pitagorica sta terminando il tempo delle vacanze per chi già fa parte del prossimo Crotone. Da lunedi 14 luglio tutti in sede per le visite mediche e test e da giovedì 17 in quel di Trepido’ per iniziare la preparazione pre campionato.