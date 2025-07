Accesso al credito, nuova economia e ruolo dei mediatori: Giacomo Curigliano ospite su Canale Italia

«Temi cruciali per il futuro delle imprese italiane, affrontati con serietà e visione». Così Giacomo Curigliano ha commentato la sua partecipazione alla trasmissione condotta da Massimo Martire su Canale Italia, dove è intervenuto per discutere alcuni dei nodi più urgenti che coinvolgono oggi le micro e piccole imprese.

Durante l’intervista, Curigliano ha posto l’accento su tre questioni fondamentali: l’accesso al credito per le realtà imprenditoriali più piccole, l’impatto della nuova economia in continua e imprevedibile trasformazione, e il ruolo sempre più strategico del mediatore creditizio, visto come figura chiave e punto di riferimento per orientare le aziende nel contesto economico attuale.

«In pochi minuti – ha dichiarato – siamo riusciti a entrare subito nel vivo di argomenti ampi e complessi. Servirebbe più tempo, e più puntate, per approfondire davvero ogni aspetto. Ma questo è solo l’inizio».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’amico Antonio Nesci e alla redazione de La Prima Pagina per aver reso possibile l’incontro televisivo: «Quando si uniscono competenza, visione e concretezza – ha sottolineato Curigliano – si può davvero fare la differenza».

Per chi si fosse perso la diretta, è previsto un link con la replica dell’intervista. Intanto il messaggio è chiaro: «Avanti tutta. Le imprese italiane meritano di essere accompagnate con serietà e strumenti veri».