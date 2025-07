Tregor Russo racconta l’anima della Sicilia nel suo nuovo libro: un viaggio tra storia, arte e identità

È uscito in tutta Italia il nuovo libro di Tregor Russo, intitolato “Sicilia: lo specchio dell’anima, oltre i crepuscoli del tempo in divenire”, pubblicato da Melqart Communication di Sciacca (Ag). Un’opera che si presenta come un vero e proprio affresco emozionale e culturale dell’isola, alla scoperta dei suoi borghi più nascosti, delle sue radici più antiche e delle sue bellezze più autentiche.

Con uno stile narrativo lineare, forbito e coinvolgente, Russo – artista internazionale, compositore, scrittore, divulgatore storico e fotoreporter – accompagna il lettore in un percorso affascinante attraverso i luoghi meno noti ma più suggestivi della Sicilia, rivelando storie, tradizioni e simboli che solo chi conosce profondamente l’isola può raccontare con tanta precisione e intensità.

Il volume, interamente a colori e composto da 250 pagine, ha un prezzo di copertina di 20 euro. Rappresenta la quinta pubblicazione dell’autore e il secondo titolo dedicato ai borghi medievali e feudali siciliani, dopo “Sicilia: l’incanto dell’estasi. Epopea nel regno degli dèi”, con cui il nuovo libro condivide approccio e respiro culturale. Entrambe le opere si avvalgono di anni di indagini storiche e sopralluoghi effettuati dall’autore in ben 110 comuni siciliani, visitati nell’arco di quasi cinque anni.

Nelle copertine, impreziosite dalle opere artistiche della pittrice Milena Contino di Agrigento, si riflette il carattere evocativo dell’intera opera. Dodici i capitoli che compongono il libro, ciascuno dei quali affronta temi diversi ma intrecciati, trattati con rigore scientifico e passione narrativa: dalla storia all’arte, dall’architettura all’antropologia, passando per la sociologia e l’ambiente.

“Sicilia: lo specchio dell’anima” non è solo un libro sui luoghi, ma anche – e soprattutto – sulla memoria e sull’identità. Un viaggio nel tempo e nell’essenza di una terra che, al di là dei suoi confini geografici, continua a parlare all’anima di chi la ama o la scopre per la prima volta. Un omaggio alla Sicilia nella sua totalità, destinato non solo ai siciliani, ma a tutti coloro che vogliono comprenderne e custodirne il patrimonio culturale.