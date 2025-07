Ucraina, via alla ricostruzione sotto le bombe: nasce il fondo europeo finanziato dai cittadini

Mentre l’Ucraina continua a fare i conti con gli attacchi missilistici e una guerra senza fine, l’Europa annuncia ufficialmente l’avvio della ricostruzione. Alla Conferenza internazionale per l’Ucraina tenutasi alla Nuvola dell’Eur, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha lanciato lo European Flagship Fund for the Reconstruction, presentato come “il più grande fondo equity al mondo a sostegno della ricostruzione”. Un’iniziativa che, nelle parole dell’Unione, rappresenta un segnale concreto di solidarietà, ma che apre anche interrogativi su tempistiche, priorità e soprattutto sull’uso delle risorse pubbliche dei cittadini europei.

Con un capitale iniziale di 220 milioni di euro e l’obiettivo di mobilitarne 500 milioni entro il 2026, il fondo mira a catalizzare investimenti in settori chiave come energia, trasporti, materie prime critiche e industria. Al momento, partecipano Francia, Germania, Italia, Polonia e la Banca europea per gli investimenti. Giorgia Meloni ha annunciato con entusiasmo il contributo “determinante” dell’Italia, mentre von der Leyen ha invitato altri Paesi europei a unirsi. Ma resta il fatto che si tratta di risorse pubbliche investite in un Paese ancora in guerra, con scenari di instabilità tutt’altro che risolti.

Non si tratta del “Piano Marshall” auspicato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky – che a Roma ha sottolineato come “la ricostruzione dell’Ucraina riguarda anche i vostri Paesi, le vostre aziende, i vostri posti di lavoro” – ma piuttosto di una strategia che punta a usare fondi pubblici per stimolare il mercato privato, pur in un contesto ad altissimo rischio. Il meccanismo è quello dell’“effetto leva”, dove le garanzie pubbliche servono ad attirare investitori. Una dinamica che, a ben vedere, scarica sulle casse degli Stati membri (e quindi sui contribuenti europei) il peso iniziale di una ricostruzione che potrebbe protrarsi per decenni.

Accanto al fondo equity, Bruxelles ha firmato 200 accordi per un valore complessivo di 2,3 miliardi di euro: 1,8 miliardi in garanzie sui prestiti e 580 milioni in sovvenzioni, destinati a piccole imprese, infrastrutture, ospedali, stabilizzazione della rete energetica e ricostruzione di città colpite. Di questi, 500 milioni sosterranno startup e attività guidate da veterani e sfollati. Un ulteriore pacchetto di 600 milioni finanzierà progetti privati nei settori strategici.

Il totale degli impegni europei per l’Ucraina raggiunge ora i 5,7 miliardi di euro, con un effetto moltiplicatore atteso di oltre 18 miliardi di investimenti. Un’operazione massiccia che Ursula von der Leyen ha definito “solidarietà in azione”, ma che arriva proprio mentre a Strasburgo veniva bocciata la mozione di sfiducia contro la sua leadership.

Un altro aspetto critico è la sostenibilità stessa di questi investimenti. Il ministro delle Finanze ucraino Serhii Marchenko ha parlato della necessità di 40 miliardi di dollari all’anno solo in finanziamenti esterni, e di una spesa complessiva per la ricostruzione postbellica stimata in oltre 450 miliardi di euro nei prossimi dieci anni. Una cifra colossale che lascia intuire che il “fondo” europeo è solo l’inizio di una spirale economico-politica di lunga durata, che vedrà l’Europa in prima linea.

L’UE ha firmato anche un memorandum con il settore assicurativo per coprire i rischi di guerra sugli investimenti, un paradosso che dice molto sul contesto in cui si sta cercando di pianificare la ricostruzione. Tra le altre iniziative, sono stati annunciati 2 milioni per la protezione del patrimonio culturale e l’estensione del programma “Roam Like at Home” agli ucraini in Europa e viceversa. Misure simboliche, in un quadro in cui si sta cercando di normalizzare una ricostruzione che di fatto è ancora sotto i missili.

La sensazione, tra le righe dei comunicati ufficiali, è che la politica europea stia cercando di mostrare compattezza e visione, ma evitando di affrontare la questione più spinosa: è davvero questo il momento di “ricostruire”, mentre la guerra infuria e la stabilità resta un miraggio? E, soprattutto, è giusto farlo con i soldi dei cittadini europei, senza un dibattito pubblico trasparente sulle priorità, sui rischi e sulle garanzie reali per il futuro?

Una domanda che, al di là della retorica istituzionale, continua a restare sospesa.