Da padre in figlio, l’arte della dolcezza: la Pasticceria d’Arte Russo è un’eccellenza di Vibo Valentia dal 1984

Una tradizione di famiglia che unisce esperienza, creatività e passione. Così la storica Pasticceria d’Arte Russo racconta oltre quarant’anni di successi nel cuore di Vibo Valentia.

Fondata nel 1984 da Salvatore Russo, la Pasticceria d’Arte Russo è oggi uno dei simboli più riconosciuti della dolce tradizione calabrese. Una storia iniziata in via Terravecchia inferiore, nel centro storico di Vibo Valentia, quando Salvatore, già forte di anni di esperienza nei laboratori locali, decide di aprire il suo primo locale. Da allora, la sua arte pasticcera, coltivata fin da bambino con passione e sacrificio, ha conquistato il palato di generazioni di clienti.

Nato in una famiglia umile e numerosa, Salvatore Russo inizia a lavorare giovanissimo, a soli 10 anni, in un laboratorio artigianale. Tra uova, farina e zucchero, scopre l’amore per i dolci e trasforma quella passione in una professione. Negli anni perfeziona la sua tecnica, frequenta corsi di formazione, lavora come responsabile in una nota pasticceria della zona marina e infine decide di dar vita a un sogno tutto suo.

Oggi, quel sogno è diventato un punto di riferimento non solo per Vibo Valentia ma per tutta la Calabria. La Pasticceria d’Arte Russo è molto più di un laboratorio: è un laboratorio del gusto che ha saputo unire tradizione e innovazione, ampliando nel tempo l’offerta con una caffetteria accogliente e un vasto assortimento di specialità artigianali.

Dalla cioccolateria alla biscotteria, dai lievitati da ricorrenza alle torte monumentali, dai dessert al cucchiaio fino alle proposte di vasocottura e al gran buffet per eventi, ogni creazione è frutto di una cura artigianale che mette al centro ingredienti di alta qualità e una continua ricerca sul prodotto.

Accanto a Salvatore oggi lavora il figlio Alessandro, seconda generazione di pasticceri con la stessa passione e ancora più voglia di sperimentare. Cresciuto tra impasti e decorazioni, Alessandro ha saputo coniugare lo stile classico del padre con un approccio contemporaneo, studiando in Italia e all’estero, e specializzandosi nella chimica degli ingredienti e nelle tecniche più avanzate. “Il mio primo maestro – racconta Alessandro – è e resterà sempre mio padre. Da lui ho imparato il rispetto per la materia prima e la dedizione a un mestiere che richiede amore, studio e precisione”.

Oggi, la Pasticceria d’Arte Russo rappresenta una vera e propria bottega del gusto, dove estetica e bontà si fondono in un equilibrio perfetto. Ogni dolce racconta una storia fatta di lavoro, famiglia e tradizione, con lo sguardo sempre rivolto al futuro.

Nel laboratorio di via Terravecchia si continua a lavorare con lo stesso entusiasmo del primo giorno, per portare sulla tavola dei clienti non solo un dolce, ma un’esperienza.