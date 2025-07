Artisti per la pace a Milano venerdì 18 luglio

Venerdì 18 luglio 2025, alle ore 21.00, Adriano Formoso e tanti artisti insieme per la Pace, la Vita e i Diritti Umani saliranno sul palco del Circolo La Scighera in via Giuseppe Candiani a Milano – in rappresentanza di Altra Psicologia Lombardia, per dire NO alla guerra.

Nel silenzio assordante di un’epoca in cui l’arte viene spesso sedata dal mercato e molti artisti di fama sembrano dimenticare il potere delle proprie voci, Adriano Formoso, psicologo, cantautore e promotore della serata, rompe il coro muto e sale sul palco per cantare la Pace. Dopo una personale campagna di sensibilizzazione culminata in un appello rimasto inascoltato da molte celebrità del panorama musicale, Formoso denuncia pubblicamente la mancata reazione collettiva del mondo dello spettacolo di fronte alle guerre in corso e al genocidio del popolo palestinese, perpetrato da interessi mostruosamente disumani.

La musica nei suoi Formoso Therapy Show è da sempre strumento di consapevolezza e di cura. Con brani come “Zajal” e “Zio Pasqualino”, Formoso ha saputo toccare corde profonde, risvegliando il pensiero critico e l’empatia del pubblico. In questo stesso spirito, l’affetto e il sostegno dei suoi amici del gruppo di Altra Psicologia Lombardia hanno organizzato Artisti per la Pace, un evento libero e aperto a tutte e tutti, per dire No alla guerra e sì alla Vita, sostenuto oltre che dagli psicologi, da tanti cittadini che intendono mantenere viva l’attenzione sui diritti umani e contrastare ogni forma di disumanizzazione.

Una serata unica di musica, parole e testimonianze, in cui tanti collaborano per un obiettivo comune. I compagni di viaggio di Formoso per questo progetto sono Tiziano Schirinzi alla parte tecnica audio e direttore artistico della serata, Luca Granata, coordinatore di Altra Psicologia Lombardia, e Lorenzo Comendulli, co-organizzatore e portavoce di un team di dieci colleghi che hanno lavorato con passione per dare vita a questo importante appuntamento.

Sul palco, oltre al Cantaterapeuta Adriano Formoso e ricercatore fondatore della Neuropsicofonia, si alterneranno artisti e musicisti che, con generosità e coscienza, hanno scelto di donare la propria voce per una causa collettiva:

Sor – Mathys – Seraphic Eyes – Matteo Boseglio – Jazz Band Schirinzi

Alessandro Re – Alice Chirico – Aurora – Giuseppe Musso – Gianluca Beltrame

Quasi Soul – Mauro Toffetti – Alessandro Ardigò

Adriano Formoso afferma: “Non possiamo continuare a cantare l’amore, se non abbiamo il coraggio di cantare anche la verità. Non possiamo più tacere. L’arte che tace davanti alla guerra è complice.”

L’ingresso è gratuito con tessera Arci e sarà possibile fare una donazione per realtà come Emergency, Amnesty International e Croce Rossa, impegnate in queste zone di conflitto. Ingresso con tessera ARCI (può essere fatta sul posto o scaricando l’app “ARCI”). Un’occasione per stare insieme, emozionarci, riflettere e – soprattutto – non rimanere indifferenti.

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link: https://bit.ly/artistiperlapace

Biografia

Adriano Formoso vive e lavora a Milano ed è il primo cantautore italiano, psicologo, omeopata, naturopata e psicoterapeuta ad aver portato la musica in un reparto ospedaliero di ostetricia e ginecologia, presso un importante ospedale milanese.

Ricercatore nell’ambito delle neuroscienze, Adriano si dedica allo studio della relazione tra musica, cervello ed emozioni.

Le sue competenze gli hanno permesso di essere protagonista della rubrica del TG2 “Tutto il bello che c’è”, dove propone le sue “pillole” di canzoneterapia e Neuropsicofonia, un approccio innovativo che coniuga arte, scienza e psicologia.

Autore del libro Nascere a Tempo di Rock applaudito al Salone Internazionale del Libro di Torino, ha reso la musica uno strumento per il benessere psicologico e per la crescita personale, integrandola nel suo percorso terapeutico e artistico.

Fondatore del Centro di Psicologia e Psicoterapia e del Centro di Ricerca in Psicoanalisi di Gruppo bioniana e di Neuropsicofonia a Garbagnate Milanese, ha iniziato la sua carriera unendo arte e terapia già in giovane età, lavorando presso il Carcere Minorile Beccaria di Milano.

Da lì, ha proseguito la sua opera nei servizi territoriali per le tossicodipendenze, nelle comunità terapeutiche e nei centri psicosociali per pazienti con gravi patologie come la schizofrenia.

Nel mondo dello spettacolo, Adriano ha portato la relazione di aiuto al servizio del benessere psicologico attraverso il suo innovativo Formoso Therapy Show. Questo spettacolo, che unisce musica e formazione, è stato accolto con entusiasmo nei teatri italiani, dove aiuta il pubblico a riflettere su temi come la crescita personale e la gestione dei disturbi psicologici.

Cantautore apprezzato, opinionista radiotelevisivo, scrittore e autore di articoli scientifici, Adriano Formoso continua a ispirare con la sua capacità unica di intrecciare musica, psicologia e ricerca scientifica, rendendo l’arte un potente mezzo di trasformazione e benessere.

A gennaio 2025 pubblica il brano “Zio Pasqualino”.

“Nè rabbia né dolore” è il nuovo singolo di Adriano Formoso disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dall’11 aprile 2025.