Steriline: secondo semestre 2025 all’insegna di innovazione e presenza consolidata a livello globale

Steriline , azienda italiana di riferimento nel settore del primary packaging farmaceutico, si appresta a vivere un secondo semestre 2025 ricco di eventi internazionali, confermando la propria leadership e il ruolo strategico nell’innovazione tecnologica per l’industria farmaceutica globale. Dopo un primo semestre in cui l’azienda comasca è stata protagonista in 16 eventi tra fiere, congressi e workshop, la programmazione del secondo semestre si preannuncia altrettanto intensa, con un fitto calendario di appuntamenti che testimoniano l’impegno costante di Steriline nel dialogo e nella collaborazione con i principali attori del settore a livello mondiale.

Primo impegno in Asia: BIO Asia–Taiwan Exhibition 2025

Il secondo semestre prenderà il via tra il 24 e il 27 luglio con la partecipazione al BIO Asia–Taiwan Exhibition 2025, presso il Taipei Nangang Exhibition Center. L’evento si colloca tra i più rilevanti nel panorama biotech asiatico e internazionale, con un tema centrale dedicato alla “Next Wave of Biotech Opportunities”. Questa edizione evidenzia in particolare il ruolo cruciale dell’Asia quale area chiave per l’innovazione, promotrice di progressi scientifici e tecnologici nel campo delle biotecnologie, e fonte di soluzioni per le sfide globali nel settore. Steriline, presente nel continente asiatico con la controllata Steriline Asia Private Limited, fondata nel 2023, interpreta questa partecipazione come conferma della sua strategia di espansione e consolidamento in mercati chiave per la crescita biotech.

San Diego: innovazione e interazione al Vendor Night

Agosto vedrà Steriline protagonista all’ISPE Vendor Night di San Diego, un evento esclusivo dedicato alla community di professionisti dell’industria farmaceutica e biotech. Qui l’azienda presenterà sul proprio stand un modello 3D in scala di una delle proprie soluzioni robotiche con il vantaggio di poter illustrare concretamente dal vivo ai visitatori i vantaggi tecnologici e operativi delle proprie apparecchiature di primary packaging. Questa modalità di presentazione rappresenta sicuramente un valore aggiunto, generando spesso curiosità e stimolando così un inizio di discussione con eventuali clienti potenziali.

Settembre: un mese denso di appuntamenti strategici

Il mese di settembre si caratterizza per un calendario estremamente articolato, con ben sei appuntamenti di rilievo internazionale, tra cui due fiere di spicco: il Pharma Pro&Pack Expo di Hyderabad (India, 18-20 settembre) e il FachPack di Norimberga (Germania, 23-25 settembre).

In aggiunta a questi, gli altri eventi previsti a settembre sono:

1-3 settembre: Pharmaconex (Il Cairo, Egitto)

la principale piattaforma farmaceutica per il Nord Africa e la regione MENA, che si svolge all’Egypt International Exhibition Center, riunisce oltre 350 espositori e 13.500 professionisti da più di 40 Paesi. Anche qui Steriline metterà in evidenza la propria capacità di offrire soluzioni integrate per il primary packaging destinato al mercato farmaceutico.

14-17 settembre: National Association of Specialty Pharmacy Annual Meeting & Expo (Denver, USA)

L’evento educativo di riferimento per la farmacia specialistica offre un ricco programma formativo che abbraccia ambiti clinici, operativi, normativi ed esperienziali. La partecipazione di Steriline sottolinea l’attenzione alle esigenze specifiche di questo segmento altamente specializzato del mercato farmaceutico.

15-18 settembre: Bioprocess International US & Cell and Gene Therapy International 2025 (Boston, USA)

Evento globale dedicato alla filiera completa del bioprocessing, con focus su upstream, downstream, analisi, qualità, produzione e digitalizzazione. Steriline sarà presente anche nei workshop pre-conferenza, affrontando tematiche avanzate quali l’intensificazione dei processi, la produzione beyond antibody e l’integrazione continua nella biomanifattura.

17-18 settembre: Farmaforum (Madrid, Spagna)

Evento che include aree tematiche dedicate alla biotecnologia, cosmetica, nutraceutica, farmacovigilanza, veterinaria e logistica, tra le altre, e che rappresenta un importante punto di incontro per i professionisti del settore farmaceutico e affini.

Ottobre: consolidamento e innovazione in Nord America ed Europa

Anche ottobre sarà un mese denso di occasioni per consolidare relazioni e presentare novità. Tra gli eventi di rilievo figurano:

ISPE Product Show (Boston, USA), con focus sulle ultime soluzioni tecnologiche per l’industria farmaceutica;

A3P International Congress (Biarritz, Francia) e Pharma Microbiology Congress (Firenze, Italia), appuntamenti scientifici e formativi di altissimo profilo;

ISPE Annual Meeting & Expo (Charlotte, USA), che riunisce stakeholder chiave del settore;

CPHI (Francoforte, Germania), manifestazione di riferimento globale per il settore farmaceutico, dove Steriline presenterà in azione una Robotic Nest Filling Machine.

Novembre-dicembre: focus su mercati emergenti e consolidati

La stagione si concluderà con la partecipazione di Steriline in primis al CPhI & P-MEC India (Delhi), alla fiera Andina Pack a Bogotá (4-7 novembre) — la principale piattaforma B2B per le tecnologie di processamento e confezionamento nella regione delle Ande — e al CPHI Middle East (Riyadh, 8-10 dicembre), evento farmaceutico di punta nel mondo arabo, patrocinato dal Ministero della Salute saudita.

Steriline: un protagonista globale nella trasformazione del primary packaging farmaceutico

Con questa intensa agenda, Steriline, già presente in oltre 50 Paesi del mondo, conferma ancor di più, il proprio posizionamento come leader globale nel settore del primary packaging farmaceutico, e questo sicuramente grazie a una rete di circa 400 persone, tra dipendenti diretti e partner esterni, oltre a 40 rappresentanti locali e un valore delle esportazioni che rappresentano oltre il 90% del fatturato totale dell’azienda con oltre 2.000 macchine installate ad oggi in Asia, Europa e Stati Uniti.

Informazioni di contatto

Steriline S.r.l.

Website: https://www.steriline.it/

LinkedIn: https://it.linkedin.com/company/steriline-srl /