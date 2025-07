Lucia Isone: “Così difendo l’etica e la qualità nella SEO contro le scorciatoie del Black Hat”

Lucia Isone, esperta SEO e consulente di riferimento per numerosi progetti digitali, lancia un messaggio forte e chiaro al settore: no alle scorciatoie che minano la qualità dei risultati di ricerca. In un post diffuso online, ha raccontato di aver recentemente segnalato a Google un sito che, pur avendo raggiunto la prima pagina in tempi record — circa un mese — utilizzava tecniche di Black Hat SEO, in violazione delle linee guida del motore di ricerca.

“Il mio obiettivo è sempre quello di garantire risultati reali, duraturi e di valore per i miei clienti”, ha dichiarato Isone. “Questo significa puntare su strategie etiche, sostenibili e trasparenti, che mettano al centro i contenuti di qualità e il rispetto per l’ecosistema digitale”.

Il riferimento al Black Hat SEO — un insieme di pratiche scorrette che cercano di manipolare i risultati di ricerca — rappresenta, per Isone, un punto di rottura da evidenziare e contrastare. “Scorciatoie del genere danneggiano non solo la concorrenza leale, ma anche gli utenti, che si trovano davanti contenuti fuorvianti o privi di reale valore”, spiega la professionista.

Nel suo intervento, Isone rinnova l’importanza dell’approccio White Hat: ottimizzazione dei contenuti, attenzione all’esperienza utente, rispetto degli standard qualitativi richiesti da Google. Solo così, sottolinea, si può costruire una reputazione solida e un posizionamento stabile, in grado di durare nel tempo.

Una presa di posizione che suona come un invito al settore: alzare il livello dell’offerta SEO, puntando non sull’inganno, ma su competenza, etica e qualità.