“Voci sotto le Stelle”: la grande musica corale illumina il Parco Archeologico di Soriano Calabro

Sarà una notte di musica, memoria e incanto quella in programma venerdì 12 luglio alle ore 21:30 nel cuore del Parco Archeologico di Soriano Calabro. Torna “Voci sotto le Stelle”, l’atteso appuntamento promosso dal Polo Museale della cittadina vibonese, che ogni estate fonde la magia del canto corale con la suggestione di un luogo intriso di storia.

L’evento, a ingresso gratuito, vedrà protagonisti due rinomati cori polifonici: il Coro Polifonico David Brunori di Ancona, diretto dalla Maestra Paola Paolucci, apprezzato per l’ampiezza del suo repertorio – dalla musica sacra alle sonorità contemporanee – e il Coro Polifonico Dominicus di Soriano Calabro, guidato dal Maestro Gianfranco Cambareri, ambasciatore della tradizione corale calabrese in numerose rassegne nazionali.

Realizzato in collaborazione con ARCOM (Associazione Regionale Cori Marchigiani) e OCC (Organizzazione Cori Calabria), “Voci sotto le Stelle” è pensato come un momento di scambio artistico e umano tra territori e culture, un’occasione per mettere in dialogo voci e visioni differenti nel segno dell’armonia.

«Abbiamo voluto che il canto, espressione collettiva di bellezza e armonia, risuonasse tra le rovine del nostro parco archeologico, simbolo di resilienza e memoria» – spiega Mariangela Preta, direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro. «“Voci sotto le Stelle” è più di un concerto: è un omaggio al nostro patrimonio storico e alla forza della collaborazione culturale tra regioni diverse. Un’esperienza che unisce passato e presente sotto il cielo di Soriano Calabro».

Con il suo mix di arte, storia e coralità, l’iniziativa si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale calabrese, capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo e di trasformare una sera d’estate in un’esperienza condivisa e indimenticabile.

📍 Parco Archeologico – Polo Museale di Soriano Calabro

📆 Venerdì 12 luglio 2025 – Ore 21:30

🎟 Ingresso gratuito