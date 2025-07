Cosenza lancia il primo “Festival delle Eccellenze 2025”: un premio per chi investe e crea valore in Calabria

La Camera di Commercio di Cosenza annuncia la prima edizione del Festival delle Eccellenze 2025, un nuovo appuntamento dedicato a celebrare e premiare le imprese calabresi che hanno scelto di restare, tornare o investire nel territorio, contribuendo concretamente allo sviluppo economico locale.

L’iniziativa, che nasce con l’obiettivo di valorizzare chi fa impresa in Calabria con visione e coraggio, prevede un premio riservato a realtà aziendali che abbiano stabilito la propria sede nella regione e che, attraverso le proprie attività, generano occupazione, innovazione e promozione dell’identità calabrese.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le imprese operanti in Calabria. Per candidarsi è necessario realizzare una presentazione multimediale che illustri le strategie adottate per valorizzare la “calabresità” e l’identità territoriale, elemento chiave del premio.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre 2025. Il regolamento completo e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Cosenza.

Il Festival si propone non solo come una vetrina per le eccellenze calabresi, ma anche come un’opportunità concreta per creare reti, condividere buone pratiche e rafforzare il legame tra impresa, territorio e comunità.