Incendio nel campeggio Santapomata: evacuate 600 persone a Roccamare, tra loro anche Rosy Bindi

Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 luglio, all’interno del campeggio Santapomata, nella zona di Roccamare, vicino a Le Rocchette, in provincia di Grosseto. Le fiamme, partite probabilmente da una roulotte, si sono rapidamente propagate coinvolgendo parte della struttura e la pineta circostante, alimentate anche dal forte vento.

Le immagini dal luogo parlano di fumo nero, esplosioni e altissime fiamme visibili a chilometri di distanza. Roulotte in fiamme, turisti in fuga verso la spiaggia e la strada: scene di panico tra le centinaia di persone che si trovavano nei campeggi e nei resort vicini. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, supportati da tre elicotteri, che hanno lavorato per ore per contenere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza le persone.

Complessivamente, all’incirca 600 turisti sono stati evacuati dalle strutture ricettive e dalle ville della zona di Roccamare. Tra i presenti anche l’ex ministra Rosy Bindi, che sta trascorrendo le vacanze nella località maremmana, rimasta illesa e allontanata insieme agli altri villeggianti.

Intorno alle 16.45, i mezzi aerei antincendio sono riusciti a domare il grosso delle fiamme, ma la situazione resta critica. Gli hotel, i campeggi e i resort della zona risultano ancora evacuati in via precauzionale, mentre proseguono le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Le autorità stanno indagando per accertare le cause esatte dell’incendio, ma al momento l’ipotesi più probabile resta quella dell’innesco accidentale. Nessuna persona risulta ferita, ma i danni materiali sono ingenti e resta alta l’attenzione su eventuali focolai residui che potrebbero riattivarsi nelle prossime ore.