Madrid. Carlo Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale in Spagna, pena sospesa

L’attuale commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, è stato condannato a un anno di carcere da un tribunale spagnolo per frode fiscale. Lo riferiscono fonti giudiziarie.

La sentenza riguarda l’anno fiscale 2014, periodo in cui Ancelotti era alla guida del Real Madrid durante la sua prima esperienza sulla panchina del club spagnolo. Secondo l’accusa, l’allenatore non avrebbe dichiarato correttamente alcuni introiti legati ai diritti d’immagine.

Allo stesso tempo, il tecnico emiliano è stato assolto per le presunte irregolarità relative all’anno successivo, il 2015.

Come previsto dalla normativa spagnola, la pena detentiva non sarà eseguita: essendo inferiore ai due anni e trattandosi di un reato commesso per la prima volta, sarà sospesa con la condizionale.

Ancelotti, oltre alla condanna, dovrà versare una multa pari a poco più di 386.000 euro.