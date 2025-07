L’Associazione Valentia premiata con il “Calabria che Lavora 2025 – Premio Speciale Cultura”

Un nuovo prestigioso riconoscimento per l’Associazione Valentia, che ha ricevuto il Premio Speciale Cultura nell’ambito della XXIV edizione del “Calabria che Lavora 2025”, manifestazione che ogni anno celebra le eccellenze del territorio calabrese nei diversi ambiti professionali e culturali.

A ritirare il premio è stata una delegazione dell’associazione, da anni impegnata nella promozione culturale, nella valorizzazione dei talenti locali e nella costruzione di reti che generano sviluppo sociale e civile. Il riconoscimento testimonia il valore del lavoro svolto e la coerenza di una missione portata avanti con passione: diffondere cultura, sostenere le nuove generazioni e creare opportunità partendo proprio dalla Calabria.

“Siamo grati al Comitato Organizzativo per la fiducia – ha dichiarato l’Associazione attraverso i suoi canali – questo premio è dedicato a chi crede che anche nella nostra terra sia possibile fare rete, costruire valore e generare cambiamento. Lo condividiamo con tutti coloro che ci sostengono ogni giorno.”

Il “Premio Calabria che Lavora”, istituito oltre vent’anni fa, rappresenta un punto di riferimento nel panorama regionale per il suo impegno nel dare visibilità a imprese, associazioni, professionisti e realtà che contribuiscono attivamente allo sviluppo della Calabria.

Per l’Associazione Valentia si tratta di un’ulteriore conferma del percorso intrapreso, con l’auspicio che il riconoscimento possa essere uno stimolo per nuove progettualità e per coinvolgere sempre più giovani, istituzioni e cittadini nel segno della partecipazione culturale e dell’innovazione sociale.