Lotta ai NEET, Bellucci: “Massimo l’impegno del Governo Meloni per le nuove generazioni”

Il fenomeno dei NEET – giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione – è al centro dell’attenzione del Governo Meloni. A ribadirlo è stata Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e deputata di Fratelli d’Italia, nel corso dell’evento “NEET, giovani non invisibili” organizzato dalla Fondazione Gi Group su iniziativa dell’onorevole Walter Rizzetto.

“La priorità dell’esecutivo – ha dichiarato Bellucci – è garantire un futuro ai giovani italiani attraverso un’azione integrata e a 360 gradi, che punti su formazione, sviluppo delle competenze, sostegno alle start up e inserimento nel mercato del lavoro”.

Secondo i dati presentati nel corso dell’incontro, il numero dei NEET risulta in calo, segno – ha sottolineato Bellucci – “che la direzione intrapresa è quella giusta, ma non bisogna abbassare la guardia”.

L’evento, che ha visto la partecipazione anche del sottosegretario Luigi Sbarra e del presidente dell’INPS Gabriele Fava, è stato un’occasione per fare il punto sulle strategie da mettere in campo per ridurre ulteriormente questo fenomeno e rendere i giovani veri protagonisti del tessuto economico e sociale del Paese.