Crescita del padel in Italia: boom di campi, club e giocatori in tutta la penisola

Il padel in Italia, dopo una prima fase in cui era considerato una moda del momento, si è poi consolidato come una delle attività più amate dagli sportivi. L’esplosione di questa disciplina rappresenta un autentico fenomeno sociale e sportivo in continua espansione. Secondo i dati diffusi dalla Federazione Internazionale Padel, l’Italia ha ufficialmente superato quota 9.000 campi, consolidando la seconda posizione a livello mondiale, alle spalle della sola Spagna. Un traguardo strategico, raggiunto in coincidenza con il prestigioso BNL Italy Major Premier Padel di Roma: un segnale chiaro di quanto sia ormai parte integrante del tessuto sportivo italiano.

Numeri da record: Italia seconda al mondo per numero di campi da padel

I dati parlano chiaro: oltre 9.000 campi attivi in tutta Italia, distribuiti in più di 3.400 club. Un’espansione significativa rispetto agli anni precedenti, che evidenzia come il padel abbia superato le barriere di genere, età e ceto sociale, diventando un’attività accessibile e popolare in ogni angolo della penisola.

Il Lazio si conferma la regione leader, con 1.500 campi distribuiti in 478 strutture. Un dato rafforzato dalla crescita registrata nei primi mesi dell’anno: 64 nuove strutture e 220 nuovi campi, con un incremento del 17%. Inoltre, circa 120 strutture indoor ospitano complessivamente 350 campi coperti, rappresentando il 23% del totale regionale (contro una media nazionale del 31%). La media è di 3,1 campi per club, superiore alla media italiana di 2,5.

Roma capitale del padel: prima provincia in Italia per campi e club

Con 1.175 campi e 336 club, la provincia di Roma è in assoluto la più attiva d’Italia per diffusione del padel. Nella città metropolitana ci sono 50 comuni con almeno un campo, a testimonianza della capillarità del fenomeno. Seguono nella regione: Latina (173 campi e 69 club), Frosinone (82 campi e 42 club), Viterbo (44 campi e 16 club) e Rieti (26 campi e 15 club).

Nella provincia di Roma si trovano anche alcuni tra i circoli più grandi d’Italia: il Red Padel (15 campi all’aperto), il Joy Padel (15 campi) e il Padel Paradise Empire (12 campi), tutti ai vertici nazionali per numero di campi. In tutto il Lazio, 8 strutture contano più di 10 campi, mentre 63 centri superano i 6 campi, di cui ben 55 nella sola provincia di Roma. Particolarmente attivi anche i comuni di Fiumicino e Aprilia, rispettivamente al nono e quattordicesimo posto in Italia per numero di circoli.

Perché il padel cresce senza sosta

Sono molti i motivi alla base del grande successo del padel in Italia, ma alcuni vantaggi offerti da questo sport sono alla radice della sua espansione a macchia d’olio su tutto il territorio italiano.

Accessibilità: è uno sport facile da apprendere, adatto a ogni età e livello di preparazione;

Socialità: si gioca in doppio, facilitando le relazioni e l’interazione tra partecipanti;

Business model replicabile: i campi occupano spazi ridotti e richiedono costi contenuti rispetto ad altri impianti sportivi;

Appeal mediatico: grazie a testimonial come Totti e Vieri, il padel ha guadagnato visibilità e prestigio, diventando sport di tendenza.

Questo fenomeno ha importanti effetti sull’economia del paese, non solo con la nascita di numerosi centri sportivi, ma anche con l’incremento del numero di aziende specializzate nell’installazione e costruzione di campi da padel. Il trend sportivo ha quindi risvolti anche su tutte le filiere che gravitano attorno al rettangolo da gioco: dall’edilizia, alla produzione di articoli sportivi, alla realizzazione di eventi.

Il futuro del padel in Italia: infrastrutture e istituzioni

La crescita del padel è oggi supportata anche dalle istituzioni. Essendo parte integrante della Federazione Italiana Tennis e Padel, il numero di tesserati è aumentato in parallelo all’apertura di nuovi club, rafforzando la base competitiva e amatoriale. Inoltre, la crescente presenza di impianti indoor consente l’accesso ai campi per 12 mesi l’anno, contribuendo a rendere il padel uno sport “anti-stagionale”.

Cosa ci si può aspettare dal movimento

Con oltre 9.000 campi, più di 3.400 club e una platea di 1,5 milioni di praticanti, il padel si conferma il fenomeno sportivo del momento in Italia. Non è più una tendenza, ma una realtà strutturata, che combina sport, business, turismo e benessere. E se il trend attuale continuerà, l’Italia potrebbe presto colmare il divario con la Spagna, diventando leader globale di un mercato in piena salute.