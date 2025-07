Inclusione e lavoro nei luoghi della cultura: a Pompei il primo incontro della rete “Lavoro e turismo: la grande sfida possibile”

Pompei diventa simbolo di un’Italia che crede nell’inclusione e nel valore sociale del lavoro. Nella sala riunioni della direzione del Parco Archeologico si è tenuto il primo incontro della rete “Lavoro e turismo: la grande sfida possibile”, promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, con la partecipazione di realtà impegnate nel promuovere l’inserimento lavorativo dei giovani con disabilità nella filiera dei servizi culturali e turistici.

Al centro del confronto, la volontà di mettere in rete enti del terzo settore, cooperative e associazioni che operano per valorizzare le competenze delle persone con disabilità, creando concrete opportunità occupazionali nei musei, nei siti archeologici, nei luoghi d’arte e del culto del nostro Paese.

Il Ministro Locatelli ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei, per l’impegno nel rendere il sito sempre più accessibile:

“Pompei è un esempio virtuoso di come l’accessibilità possa diventare motore di inclusione lavorativa. Ringrazio il direttore per aver sostenuto progetti come quello del Tulipano, che ha formato e impiegato persone con disabilità nel ruolo di guide turistiche, offrendo loro dignità, riconoscimento e un percorso di crescita reale”.